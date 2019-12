Tina Cipollari, la soffiata degli ‘amici’ sul fidanzato Vincenzo: “Le cose stanno così”

L’amore tra Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo sembrava proseguire nel migliore dei modi fino a qualche tempo fa. Addirittura la donna aveva preannunciato la possibilità di unirsi in matrimonio, salvo poi fare dietrofront pare per il bene dei figli Francesco, Mattias e Gianluca, avuti con l’ex marito Kikò Nalli. Ora, però, le cose sembrano essere repentinamente cambiate in negativo.

Il settimanale 'Vero' ha innanzitutto riferito che gli incontri a Firenze con l'imprenditore sono diminuiti sensibilmente e la vulcanica opinionista di 'Uomini e Donne' avrebbe scelto di trascorrere del tempo con il suo ex coniuge, colpito nei giorni scorsi da problemi di salute che l'hanno costretto a recarsi in ospedale per accertamenti. La situazione sarebbe dunque giunta ad un punto di quasi non ritorno.

















'Vero' ha scritto: "Sembra che la relazione tra Tina e Vincenzo sia in una fase di riflessione. Gli amici della coppia negli ultimi tempi avrebbero notato che le trasferte a Firenze siano diventate sempre più sporadiche. A conti fatti la coppia si vedrebbe meno, tanto da spingere sempre più persone a pensare che possano addirittura aver concluso quella che sembrava una storia d'amore destinata all'altare".























Anche nelle scorse settimane si era parlato di una possibile crisi sentimentale tra Tina e Vincenzo, smentita poi categoricamente dal sito 'Fanpage': "Fonti vicine alla Cipollari hanno fatto sapere a Fanpage.it che l'indiscrezione è completamente infondata: 'Non c'è nessuna ombra sul loro amore'. Tra Tina Cipollari e Vincenzo, dunque, non c'è alcuna crisi".

Nei giorni scorsi Tina ha avuto uno scontro con una signora in studio a 'Uomini e Donne' per colpa di Gemma Galgani: "È stata lei a mandare i fiori, ne sono convinta, perché lei va sempre contro Gemma", aveva dichiarato la donna. E Tina aveva replicato: "La denuncio". E la signora ancora: "Le tue parole me le metto sotto ad una scarpa sporca di fango". Tina: "E io sai dove me le metto? Si faccia i ca*** suoi! Maria, da oggi voglio che in studio vengano solamente persone schierate dalla mia parte e non da quella di Gemma". Tornando alla notizia della possibile fine della sua relazione con l'imprenditore fiorentino, vedremo se Tina deciderà di rompere il silenzio nelle prossime ore. La gente resta in attesa di sue dichiarazioni chiarificatrici.

