Marica Pellegrinelli esce allo scoperto. Lei e Charley, per la prima volta insieme

“Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”. Così, in una nota stampa diramata il 7 luglio del 2019, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli aveva ufficializzato la fine del loro matrimonio.

"Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa – si leggeva – e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione". Dopo l'addio la modella ha intrapreso una relazione con Charley Vezza.

















Un addio arrivato dopo dieci anni d'amore, che ha sorpreso i fan e scatenato accese polemiche sui social. Da subito infatti Marica è stata presa di mira dagli haters, accusata di aver sfruttato la notorietà di Eros per arrivare al successo, salvo poi lasciarlo per un uomo più giovane, Charley Vezza. Le accuse hanno fatto infuriare Ramazzotti, che ha difeso l'ex moglie con un video pubblicato su Instagram e ha reagito con fermezza di fronte a illazioni e cattiverie.















L'imprenditore piemontese e la modella, come è noto, sono piuttosto 'allergici' alle copertine della cronaca rosa. Sul loro legame poco si sa, nonostante il gossip continui a braccarli con paparazzate e congetture varie (convivenza si, convivenza no etc…). Da parte loro sempre e solo una risposta: il silenzio. Entrambi non hanno mai speso una sola parola sulla neonata relazione.









Stessa cosa sui social, almeno fino a poche ore fa, quando Marica Pellegrinelli ha pubblicato un video in cui compare il suo fidanzato. La coppia di trova a una cena a casa Missoni, proprietari del celebre brand omonimo di moda. Dopo il naufragio del matrimonio con Eros, Marica è diventata un poco più social. La parola d’ordine è comunque rimasta invariata: non divulgare ‘materiale’ troppo privato. E infatti sui suoi profili nulla che riconduca a questioni strettamente personali ma solo tanta moda e tanto stile.

