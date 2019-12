“Mio figlio, sono davvero a pezzi”. La confessione di Aida Yespica, il dolore di una mamma

La modella Aida Yespica è felicemente fidanzata con Geppy Lama e nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Vero’ ha parlato della sua assenza televisiva: “Tornerei volentieri, ma in questo momento non ci sono programmi nuovi che potrei fare. Si fanno solo reality e io ho già dato, per me quello è un capitolo chiuso. Inoltre, non mi va di andare a fare l’opinionista in programmi dove si urla. Non sono fatta per quelle cose, non mi rispecchiano. Preferisco aspettare l’occasione giusta”.

Ma c’è in particolare un aspetto molto importante della sua vita che la tormenta da ormai troppo tempo. A causa di problemi legati ai suoi documenti, non ha la possibilità di vedere ed abbracciare suo figlio Aaron. Il bimbo si trova negli Stati Uniti, a Miami, insieme all’ex calciatore nonché papà Matteo Ferrari. Questo suo distacco forzato le sta provocando un dolore inimmaginabile. (Continua dopo la foto)

















“Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti…Sono davvero a pezzi”, ha confessato la soubrette originaria del Venezuela. (Continua dopo la foto)























Aida non ha potuto festeggiare con lui nemmeno il compleanno dello scorso 27 novembre: “Gli ho mandato tanti video di deejay e artisti che gli piacciono. Un regalo che invece mi sono fatta io legato a mio figlio è un tatuaggio con la sua data di nascita”. Il suo desiderio per il futuro è soltanto uno: “Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”, ha aggiunto tristemente la modella. (Continua dopo la foto)

La Yespica è stata legata sentimentalmente con Ferrari dal 2007 al 2009. Il figlio è nato nel 2008. Dopo la nascita di Aaron lei ha sofferto di depressione post-partum che le ha causato serie conseguenze anche nella carriera professionale. Nel 2012 si è unita in matrimonio con un avvocato venezuelano, Leonardo Gonzales. Nel febbraio 2013 si sono lasciati e nel marzo dello stesso anno si è separata legalmente con lui e si è successivamente fidanzata con Roger Jenkins. Ora, invece è in corso la sua relazione con Geppy. Quest’anno in tv l’abbiamo vista a ‘Domenica Live’ in veste di ospite e a ‘Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota’ come concorrente.

