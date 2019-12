Belen, la clamorosa disattenzione. La sua auto finisce proprio lì e i paparazzi immortalano tutto

La sexy showgirl argentina Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip. Quasi quotidianamente escono fuori notizie sul suo conto, non a caso negli ultimi giorni è trapelata con insistenza una voce che la dava nuovamente incinta. Né lei né il marito Stefano De Martino hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito, anche se recentemente la donna aveva ammesso che fosse intenta a lavorarci su col partner.

Nelle scorse ore ha inoltre rievocato la sua ‘farfallina’, ovvero il tatuaggio hot, grazie alla pubblicazione di un suo scatto divino di lei praticamente nuda. Soltanto un velo le copriva il resto del suo corpo, ma poco spazio è stato davvero lasciato all’immaginazione. Ora, la star di ‘Tu Si que Vales’ si è resa protagonista di un episodio non molto piacevole, frutto di enorme disattenzione. (Continua dopo la foto)

















Al termine di un’intensa giornata di lavoro, la Rodriguez ha deciso di rilassarsi con alcune sue amiche nel centro di Milano. Oltre a chiacchierare serenamente, si sono concesse qualche brindisi. Poi la showgirl è salita a bordo della sua auto per tornare nella sua abitazione, ma non si è accorta di un particolare non da poco. (Continua dopo la foto)























Non si è accorta infatti del segnale di divieto d’accesso ed è finita nella corsia dei tram. Un errore grossolano che ha rischiato di farle beccare una multa salatissima. Forse la troppa stanchezza lavorativa non l’ha fatta ragionare a dovere, ma poi sicuramente il ritorno dai suoi affetti, ovvero Stefano ed il figlio Santiago, l’avranno rincuorata. (Continua dopo la foto)

Recentemente Francesca Manzini aveva attaccato scherzosamente Belen per la sua dieta: “E’ buona in tutti i sensi, poi dice che per dimagrire bisogna stressarsi. Io ho 5 prestiti in banca però ingrasso, com’è sto fatto? Parliamone”. E la Rodriguez aveva risposto: “C’è quello stress che fa dimagrire, e c’è quello stress che ti fa ingrassare”. La Manzini aveva ribattuto così: “Tu si que vales, un colpo di bacchetta e diventi magra…”. E Belen: “Un colpo di frusta”. Sullo stesso argomento e sul crossfit praticato si era soffermata anche Maria De Filippi: “Una fatica pazzesca. Ci ho preso gusto e mi sono resa conto che fatto l’allenamento stavo davvero meglio. L’ansia passava e fare il mio mestiere diventata più facile. Da allora non ho più smesso. Sono tre anni che lo faccio regolarmente e sento che ne sono letteralmente dipendente. Benedetta Belen!”.

