Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D’Urso, la vincitrice Martina Nasoni torna sexy sui social. Nelle ultime settimane lei e il suo ex (?) Daniele Dal Moro erano tornati al centro del gossip a causa della lite a mezzo social con tanto di chat whatsapp sbandierate ai quattro venti.

“Per tutti quelli che mi rompono i co….ni da mesi e mesi”, questo ha scritto pubblicando il messaggio privato di Martina poche settimane fa. “Io mi sto facendo la mia vita e sto anche vedendo un altro ragazzo, te lo dico. Quindi gentilmente non parlare di me e io non parlerà di te, fatti la tua vita”, scriveva la vincitrice del Gf all’x coinquilino della casa. Dopo vari attacchi Daniele ha scritto di essere dispiaciuto ma costretto a farlo per dimostrare di non meritare gli insulti. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Mi sono sentito le peggio cose insulti gravissimi a me alla mia famiglia ai miei amici. Mi avete descritto come un putt….re un bast…do un infame e chi più ne ha più ne metta, pur essendo io una persona, che ci crediato o meno, che se fa una cosa la fa col cuore altrimenti fa a meno di farla”. E ha concluso scrivendo: “Spero ora abbiate almeno la decenza di lasciarmi in pace ora. Con affetto, il lupo cattivo”. (Continua a leggere dopo la foto)















Martina si era infuriate e aveva risposto per le rime a Daniele. Dopo questo episodio, i due sono scomparsi da radar ma chi segue Martina sui social è sicuramente incappato nell’ultima foto pubblicata. Martina Nasoni vuole proprio far impazzire tutto i suoi followers questi giorni. Sembrava aver raggiunto livelli epici con il suo scatto bollente in sella alla moto, ma a quanto pare non era soddisfatta e oggi ha deciso di pubblicare una nuova foto provocante.

Il selfie in bianco e nero è stato scattato leggermente dall’alto mettendo così in bella mostra il generoso décolleté di Matina, una bellezza genuina che però non rinuncia alla sensualità. Tantissimi i commenti arrivati, tra i tanti quelli dell’ex coinquilino Gennaro Lillio (“La mia amica bella”), di Veronica Satti, Valentina Vignali, Ariadna Romero, Guandalina Canessa e Audray Chabloz. (Continua a leggere dopo la foto)









“Veramente strepitosa”, si legge. “E sei bella da trattenere il fiato. Sei bella perché ogni tua espressione racconta una storia, ogni tuo sguardo nasconde un messaggio. Prenditi il tuo tempo, i tuoi minuti di silenzio, ma poi sorridi”, “Sei uno spettacolo unico”, “Mamma mia come cambi ogni giorno, sei sempre più bella. Come fai”.