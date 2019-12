Francesca Cipriani ‘estrema’. Body strizzato e tutto in vista: i fan perdono la testa

Le temperature si abbassano, ma Francesca Cipriani non si lascia spaventare e si scopre. L’ultima foto postata dalla showgirl su Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi non è certo una che si nasconde. Anzi, è una che ama mettersi in mostra. E soprattutto ama mettere in mostra il suo seno del quale va fierissima.

"Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo", ha detto l'ex pupa dopo l'ennesimo intervento. La showgirl e opinionista dei salotti di Barbara D'Urso, che il prossimo anno (come da nostre indiscrezioni) vedremo alla conduzione de La Pupa e il secchione, non manca di ammaliare i suoi fan.

















Con le sue curve famose in tutto il web, viste le dimensioni fuori dal comune, la Cipriani sa il fatto suo e non smentisce il suo sex appeal. Documenta il viaggio negli Stati Uniti e lo fa come solo lei sa fare, mostrando le sue curve mozzafiato. L'ex gieffina ha trascorso qualche settimana a New York collegandosi anche con Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso.















La vamp continua a stuzzicare i follower con delle immagini della sua vacanza mettendo in evidenza il suo fisico atomico. Una delle ultime foto pubblicate dall'ex pupa de "La pupa e il secchione' è al cardiopalma. Francesca Cipriani posa in mezzo alla strada, nella Grande Mela, e mette in mostra le generose forme. Gli occhi di tutti, neanche a dirlo, cadono sul seno bombastico della Cipriani che sa bene come metterlo in mostra.









“Buon pomeriggio”, ha scritto Francesca pubblicando una foto con il seno strizzato in un reggiseno bianco. I commenti sono arrivati a fiume: “Sei bellissima”, “Che panorama”, scrive un fan. E ancora: “Esagerata Franci”, “Woooo che bambola”, “Sei sempre così affascinante e sexy”.

