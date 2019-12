Nei giorni scorsi la bella Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale F in cui ha parlato del suo futuro e chiarito le voci su una sua crisi con Francesco Totti. “Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi – ha spiegato – A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”.

“Ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione – ha continuato Ilary -. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: ‘Tre, due, uno, bacio’. È stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi”. (Continua dopo la foto)

















In questo momento Ilary Blasi è lontana dalla tv per occuparsi della famiglia. La presentatrice ha infatti lasciato le Iene, programma che conduceva da diversi anni, e il Grande Fratello Vip, che sarà condotto da Alfonso Signorini. E dopo il debutto con EuroGames, il nuovo show ispirato a Giochi Senza Frontiere presentato con Alvin, Ilary sta trascorrendo molto tempo con i figli e con il marito Francesco. Altro che crisi! (Continua dopo la foto)















Le feste si avvicinano e anche Ilary, a maggior ragione adesso che è libera dagli impegni in tv, si avvantaggia con lo shopping natalizio. Con un piccolo (mica tanto) imprevisto. I fotografi del settimanale Oggi l’hanno infatti immortalata per le vie centrali di Roma per negozi. Ma finito il giro, una brutta sorpresa per la conduttrice: multa con tanto di rimozione dell’auto. (Continua dopo le foto)











Ilary Blasi ha infatti parcheggiato la sua Smart in pieno incrocio. La parte anteriore dell’auto, scrive Oggi che pubblica anche le foto, ingombra, in via Capo le Case, una viuzza nel congestionato centro storico di Roma, la strada perpendicolare. Vigilessa con penna in mano per “sosta non autorizzata in zona a traffico limitato” e carro attrezzi pronto a sollevare la sua auto. Solo dopo molte preghiere e promesse e soprattutto dopo aver pagato in contanti la chiamata del carro attrezzi e ritirato il verbale Ilary, la cui espressione negli scatti dice tutto, è riuscita a far liberare la sua auto.

