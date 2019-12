Incoronata nel 2005 direttamente dal presidente di giuria Bruce Willis, Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta è diventato un volto dell tv italiana. Dopo aver indossato la corona della più bella d’Italia è stata madrina dei giochi invernali di Torino nel 2006 e successivamente è arrivato l’impegno con Paperissima Sprint. Qui la sua conduzione si è distinta per ironia, spontaneità e freschezza all’interno della stagione 2007- 2008.

Oggi Edelfa Chiara Masciotta convive con l’ex trequartista del Torino Alessandro Rosina, da cui ha avuto due figli, ma questo dopo i matrimonio con il regista Roberto Cenci, da cui ha avuto un figlio. La sua è stata un’ immagine pubblica sempre molto apprezzata, proprio per la sua spontanea predisposizione a porsi con ironia e semplicità di fronte alle telecamere, aspetto che gli italiani apprezzano molto più di tante altre ‘apparenze’ da copertina. Lo scorso 19 novembre, mentre si trovava in Corso Matteotti, è stata vittima di un incidente gravoso, precisamente a Chivasso (Torino). Continua dopo la foto.

















Sebbene non abbia riportato lesioni gravi, i danni al setto nasale hanno richiesto un intervento chirurgico ben riuscito. Dopo l’incidente, sono state riportate le dichiarazioni di Masciotta su Repubblica: “Sono stata investita sette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male. Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore”. Per rassicurare il suo pubblico, Edelfa ha da poco pubblicato le foto del suo volto che, seppur in via di guarigione, mostra ancora i segni della sventura. Continua dopo la foto.























Sceglie il canale Instagram, dove a seguito della foto non sono mancati i tanti commenti e auguri di pronta guarigione da parte degli innumerevoli follower. Probabilmente, al momento dello scatto, Edelfa sembra trovarsi nella sala di un museo di arte contemporanea, e questo lo apprendiamo anche grazie a una ironica didascalia che accompagna la foto: “e niente non sapevo dove mettere la bottiglia!“. Alcuni commenti da parte dei fan, non fanno che incoraggiare Edelfa: “Torna più bella e forte di prima”, “Forza, mia miss Italia preferita”, “ma patatina… accidenti! Auguri di buona guarigione”, “ma quanto sei bella? Forza splendore”. Adesso Edelfa può davvero ricominciare a ricostruire un altro capitolo della sua vita. Continua dopo la foto e il post.

Visualizza questo post su Instagram …e niente non sapevo dove mettere la bottiglia! Un post condiviso da ECM (@edelfa_chiara_masc) in data: 11 Dic 2019 alle ore 12:37 PST

Il brutto incidente di Chivasso ormai rappresenta il passato, e per Edelfa Chiara Masciotta è tempo di guardare avanti. Le cicatrici che ha riportato sul viso non possono che rimarcare una verità, ovvero che Edelfa ne è uscita viva e che adesso deve solo riposare e ripartire al meglio da ciò che la vita le ha donato sino a ora: l’amore della sua famiglia e il piacere degli innumerevoli fan che da sempre le dimostrano uno smisurato affetto. La sua semplicità e la sua ironia sono perle preziose che, in alcun modo, Edelfa dovrà perdere. E infatti, anche nel suo esclusivo selfie post-operazione Edelfa non ha fatto altro che ribadire il segreto della sua bellezza: mostrarsi per quello che si è davvero.

