“Non sei umana!”. Elena Morali in versione sogno proibito: social impazziti

L’estate per Elena Morali non finisce mai. L’influencer, di recente al centro delle polemiche e sempre sotto l’occhio attento dei paparazzi stavolta si è presentata in differita ai suoi fan, condividendo con i suoi ammiratori una foto della scorsa estate. L’influencer ha commentato così il suo post: «Chi vuole venire in vacanza con me?» Si sono prenotati in tantissimi, tutti vorrebbero fuggire con lei su un’isola deserta.

Lo scatto di Elena Morali su Instagram ha immediatamente migliorato la giornata di tutti quanti. Nella foto la showgirl è stata immortalata mentre si gode i raggi del sole. La sua bellezza e le sue forme mozzafiato non sono passate di certo inosservate. Il reggiseno del bikini rosso fuoco contiene a fatica il suo generoso décolleté, lasciando così poco spazio all'immaginazione. Il pareo abbinato, lasciato completamente aperto, mostra le sue gambe perfette. Il post è stato invaso di like e commenti.

















La bellissima Elena Morali su Instagram con la sua foto in bikini ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Un fan le ha scritto: «Che visione paradisiaca» e un altro ha aggiunto: «Esistono due tipi di uomini, chi vorrebbe venire in vacanza con te e chi mente». Un ammiratore ha commentato: «Il desiderio proibito più bello dell'universo». Molti si sono fatti ispirare da tanta bellezza: «Irresistibile dea» e ancora: «La donna più bella e sensuale al mondo». Infine, un fan ha apprezzato moltissimo il suo outfit: «Eh la miseria, con il rosso sei una bomba».















Fin qui solo applausi, quanto alle polemiche, risalgano alle settimane scorse. Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato di Stefania Pezzopane, non aveva perso tempo e, dopo aver ascoltato le dichiarazioni che Daniele Di Lorenzo ha rilasciato a Pomeriggio 5, ha puntato il dito contro Elena Morali. La fidanzata del comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è stata protagonista di un clamoroso gossip. Daniele Di Lorenzo ha confermato di aver avuto una storia con l'ex pupa e in un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso ha spiegato come sono andate le cose.











“Ho sempre preferito non apparire perché il mio lavoro è un altro e poi perché ho preferito proteggere l’immagine pubblica di Elena Morali. E’ durata un anno e due mesi, dal 16 agosto 2018, ed è finita cinque giorni fa con una telefonata in cui Elena era in vivavoce con Gianluca Fubelli durante la quale quest’ultimo mi dà consigli su come comportarmi con Elena. Follia. Trascorro l’estate con Elena durante la quale lei frequentava un altro uomo che non era Gianluca”, aggiunge Di Lorenzo.

