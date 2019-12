“Quando apri ig e vedi doppio… Ma non è colpa dello spritz”. Uno scatto da quasi 300mila like, quella pubblicata qualche giorno fa da Taylor Mega insieme alla sorella Jade. Recentemente, ospite del programma di Piero Chiambretti insieme alla sorella, l’influencer è tornata a parlare della storia d’amore con Flavio Briatore, della sua vita lontano da Instagram, ma anche gossip, progetti futuri e amori.

Come è noto la modella friulana è stata legata per un breve periodo a Briatore. "Non ne parlo spesso, ma vorrei chiarire molte cose. Nel periodo in cui c'è stato questo flirt io non volevo che si sapesse, infatti non pubblicavo niente quando ero con lui". Non solo: l'influencer ha confessato che la storia sarebbe stata tenuta segreta e che sarebbe emersa solamente quando era terminata da circa un mese. "La storia è uscita un mese dopo – ha chiarito -, il flirt era già finito".

















"Voi siete le nuove sorelle Rodriguez", ha detto Piero Chiambretti parlando di Taylor Mega e sua sorella. Come detto, le due ragazze sono ospiti nello studio di CR4-La Repubblica delle donne per parlare del loro rapporto e delle loro carriere. "Mia sorella ha il mio stesso naso", afferma Taylor Mega quando il conduttore le chiede se quest'ultimo sia frutto di chirurgia estetica.















"Rispetto alle sorelle Rodriguez, noi siamo una nuova generazione. Non ho detto che loro sono vecchie", spiega l'influencer che aggiunge: "Non sono più solo un'influencer. Sono anche un personaggio televisivo, sono un'intrattenitrice" La sorella Giada, classe 1996, segue le orme di Taylor su Instagram: "Io mi reputo un'influencer al 100%. Un lavoro che ti prende h24, ti prende tutti i giorni. Devi creare una famiglia che ti segue tutti i giorni".









Qualche giorno fa la Mega ha pubblicato una foto insieme alla sorella e, come detto, lo scatto ha raggiunto quasi 300mila like. Le due posano insieme, vestite con una tuta nera e la location scelta è una località di montagna, Cortina d’Ampezzo, con la neve come sfondo. Le due si somigliano tantissimo, tanto che l’influencer ha scritto: “Quando apri ig e vedi doppio… Ma non è colpa dello spritz”, riferendosi al siparietto trash durante la sua ospitata al Live – Non è la D’Urso. Tantissimi i commenti e i complimenti, ma quasi tutti sono concordi: “La foto più bella”.

