Albano Carrisi si è ritirato nel silenzio per la perdita della mamma Jolanda, 96 enne scomparsa dopo una lunga malattia martedì 10 dicembre. Centinaia di persone hanno voluto stringersi attorno al dolore che ha colpito il cantante e la sua famiglia. Il primo gennaio prossimo avrebbe compiuto 97 anni ed era già in programma la festa. Quasi 97 anni trascorsi ad amare la vita, il marito Carmelo, i figli i nipoti e quanti ha incrociato nella sua lunga esistenza.

Non ha mai voluto lasciare Cellino San Marco (tranne quando ha seguito il figlio in tournée), paese dove è nata e cresciuta e ha conosciuto l’amore della sua vita Carmelo, che le ha regalato quella famiglia che l’ha amata profondamente fino al suo ultimo respiro. I suoi concittadini ma anche i cittadini dei paesi vicini oggi hanno partecipato al suo funerale, celebrato da don Lucio Renna, vescovo emerito, nella Chiesa di San Marco e Santa Caterina. (Continua a leggere dopo la foto)

















Toccante il momento in chiesa quando si sono levate le note della canzone che Al Bano aveva dedicato alla sua mamma. Per i Carrisi si tratta di un lutto molto duro, Jolanda Ottino è stata infatti la colonna portante della famiglia. Prima della scomparsa del genitore ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo nel quale ha lanciato un appello alle altre donne importanti della sua vita: l’ex moglie Romina Power e l’ex compagna Loredana Lecciso. (Continua a leggere dopo la foto)















Entrambe madri dei suoi figli (la prima di Yari, Ylenia, scomparsa nel 1994 da New Orleans, Cristel e Romina junior), la seconda di Albano junior, detto Bido, e Jasmine. Una rivalità che Albano, come rivelato al settimanale Nuovo, vorrebbe archiviare una volta per tutte. “Romina e Loredana devono fare quello che si sentono, però sarebbe bello ritrovare la quiete. – ha confidato il cantante di Cellino San Marco – La tensione tra loro non ha ragione di esistere. Loredana e Romina possono stringersi la mano”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Nessuna delle due ha alcuna colpa – ha spiegato ancora Albano Carrisi – e io voglio solo la pace. Devono fare quello che si sentono. Ma, secondo me, c’è voglia di pace. Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano. E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente… Comunque io ritengo che – a giudicare dalla azioni di Romina e Loredana – ci sia voglia di pace. E, lo ripeto, penso anche che loro due possano stringersi la mano”.

“Sta con lui!”. Bianca Guaccero, spunta un nuovo compagno: una relazione segreta…. E lei stavolta parla