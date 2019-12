Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, è successo. Il gossip dei gossip è servito. E più bomba non poteva essere

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, circola un gossip bomba sul loro conto. Ebbene che è successo di tanto interessante alla conduttrice di Verissimo e al suo amato compagno figlio di Silvio Berlusconi. Pare che i due siano diventati marito e moglie… Cosa? E perché non ne sapevamo nulla? Perché sembra che i due lo abbiano fatto in gran segreto. A lanciare l’indiscrezione bomba è il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti.

Stando a quanto si legge su Nuovo, le nozze tra i due sarebbero stare celebrate mesi fa, lontano da occhi indiscreti e, soprattutto, dal clamore mediatico. Peccato, sarebbe stato bello vederli vestiti da sposi. Ma la scelta di sposarsi in segreto rispecchia molto il loro modo di essere. Sia Silvia Toffanin che Pier Silvio Berlusconi sono molto discreti e tengono parecchio alla loro privacy quindi non stupisce che, ammesso che si siano sposati veramente come dice Nuovo, lo abbiano fatto in segreto. Continua a leggere dopo la foto

















Secondo il magazine, a confermare il gossip sarebbe una battuta che Paolo Bonolis ha fatto quando, a Verissimo, è stato intervistato da Silvia Toffanin. Paolo Bonolis ha menzionato Silvio Berlusconi e, rivolgendosi a Silvia Toffanin, lo ha definito suo “suocero”. Lo ha fatto chiaramente. Questo sembra confermare che le nozze tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi siano state effettivamente celebrate. I due stanno insieme da anni e in tanti si aspettavano il momento del loro matrimonio. Continua a leggere dopo la foto















Però, certo, sarebbe stato bello essere informati prima… Niente, è andata così… Nel 2020 Silvia e Pier Silvio festeggeranno 20 anni insieme. I due si sono conosciuti a una partita del Milan, si sono innamorati e si sono fidanzati. E non si sono più lasciati. Il loro è un amore forte e intenso, fatto di passione e rispetto. E insieme sono davvero una bella coppia. Una della più belle del mondo dello spettacolo. E ora, a quanto pare, sono anche sposati. Continua a leggere dopo la foto









“Una persona vicina alla famiglia rivela che sarebbe proprio questo il progetto dei Berlusconi: regalare un fratellino o una sorellina a Lorenzo Mattia e a Sofia Valentina”, si legge inoltre su Nuovo. D’altronde Silvia non aveva mai nascosto il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia. Sarà dunque arrivato il momento? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Silvia Toffanin debutta in Rai. E scappa la ‘frecciatina’ a Barbara D’Urso (boom!)