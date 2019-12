Undici mesi fa Ricky Martin ha presentato al mondo intero la figlia Lucia. Il cantante portoricano, diventato papà per la terza volta dopo i gemelli Matteo e Valentino, nati da madre surrogata ancora prima del suo coming out pubblico, aveva dato il grande annuncio della nascita della prima figlia avuta insieme al marito Jwan Yosef sul suo profilo Instagram.

“Siamo emozionati nell’annunciare che siamo diventati papà di una bambina bellissima, che abbiamo chiamato Lucia Martin-Yosef. Questo è stato, senza dubbio, un compleanno fantastico (Ricky Martin aveva compiuto gli anni pochi giorni prima, il 24 dicembre, ndr) e un Natale unico. Tanto i suoi fratelli quanto Jwan ed io, siamo innamorati di questa nostra bambina e non vediamo l’ora di poter iniziare il 2019 con il miglior regalo che potessimo ricevere, il regalo della vita”. (Continua dopo la foto)

















In quell’occasione Ricky Martin aveva postato una foto tenerissima della bimba, dove si intravedevano però solo la bocca e le manine. Solo ora, a sorpresa e a distanza di 11 mesi, arriva un’altra foto di Lucia. Foto rarissima in cui si mostra mentre tiene in braccio la bimba che ha un accappatoio a forma di leone. “Sei la proprietaria dei miei sogni…”, è la didascalia lasciata dalla popstar. (Continua dopo la foto)















I like e i commenti non sono tardati ad arrivare. Tanti non hanno potuto fare a meno di notare quanto sia bella Lucia. No bella, bellissima con quegli occhioni azzurri che bucano lo schermo. Come detto Lucia non è l’unica figlia del cantante, che ha anche altri tre bambini: i gemellini Valentino e Matteo, 11 anni, e Renn, che si è aggiunto alla famiglia solo da un mese e mezzo. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram La dueña de mis sueños. #BabyLucia Un post condiviso da Ricky (@ricky_martin) in data: 11 Dic 2019 alle ore 7:22 PST



Ricky Martin e Jwan Yosef sono legati ufficialmente dall’aprile 2016 e il fidanzamento vero e proprio è stato annunciato nel novembre 2017. Poi, a gennaio 2018, la popstar ha svelato di aver sposato Yosef sul red carpet per la presentazione di “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”: “Sono un marito! Ci siamo scambiati i voti, abbiamo giurato, abbiamo firmato tutto quello che c’era da firmare ed è incredibile”. Qualche mese dopo, si è svolta la festa con gli amici.

