“La crisi tra me e Francesco Totti?”. Ilary Blasi, la verità sul rapporto col marito

Ilary Blasi, le confessioni sulla sua vita privata stupiscono. La bella conduttrice e moglie di Francesco Totti, si è raccontata in una lunga intervista al settimanale F. La Blasi, che ha esordito come “Letterina” nel programma Passaparola, ha parlato della sua vita professionale ma anche di quella privata. E ha svelato che la sua vita non è poi così pazzesca, anzi, è assolutamente normale. Quindi diversa da come, probabilmente, se la aspetta il pubblico. Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia super vip ma conducono un’esistenza simile a quella di tante persone “normali”.

E questo ha sorpreso il pubblico. Una scelta, quella di Ilary e Francesco, per il bene dei loro figli che stanno crescendo con sobrietà per proteggerli. Ilary è molto contenta dell'educazione che lei e Francesco hanno deciso di impartire ai loro figli. Ma come vanno le cose tra lei e il Pupone? Per anni si è parlato di una crisi tra di loro e la conduttrice ha deciso di fare chiarezza. Cosa ha fatto sapere a F.

















"Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico", ha spiegato Ilary Blasi. Poi ha ricordato il fatto di questa estate:"Ma quest'estate, in barca, abbiamo fatto un'eccezione. Con noi c'erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: 'Tre, due, uno, bacio'. È stato divertente".















E ha aggiunto: "Ma non è che l'amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi". Brava Ilary! Poi Ilary ha parlato della sua dieta perenne, quella di cui parlano spesso i giornali. E ha detto che è una fake news: "Io mangio sano, che è diverso. Poi c'è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita", ha svelato la Letterina. Poi ha svelato il motivo per cui è stata assente alla puntata commemorativa de Le Iene per Nadia Toffa.









“Non ero presente perché ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita” ha svelato Ilary Blasi che, per quella assenza, è stata presa parecchio di mira. E per quanto riguarda il lavoro? Per ora Ilary fa la mamma: “Ruota tutto attorno ai miei tre figli. Per quanto riguarda il lavoro sto valutando due nuovi progetti”.

