“Una sirena”. Elena Barolo, fan impazziti alla vista di tanto splendore. Un corpo di marmo!

Tutti vi ricorderete della bellissima Elena Barolo, grande protagonista su Canale 5 e ‘Striscia la Notizia’ in veste di velina. Adesso è grande protagonista sui social network, dove spesso delizia i suoi fan con foto meravigliose e che destano molta curiosità. La donna è ancora negli Stati Uniti, a Miami, e quasi quotidianamente posta scatti intriganti che mandano in visibilio gli utenti.

Stavolta si è presentata in un modo decisamente accattivante, ovvero in bikini. Un bikini decisamente particolare, che rievoca la sua squadra calcistica del cuore: la Juventus. Il suo costume bianconero ha scatenato le fantasie dei follower, non tanto ovviamente per il club di Torino, ma per il suo fisico mozzafiato. (Continua dopo la foto)

















A corredo dell’immagine, ha pubblicato la seguente didascalia: “Passo dopo passo, arrivi sempre alla meta. E se non è quella prefissata, comunque da qualche parte arrivi! #aboutlife #elenabarolo #myway #juventus #finoallafine”. Ma come hanno reagito gli utenti? Andiamo a vedere che trattamento le hanno riservato in queste ore. (Continua dopo la foto)























Le sue gambe impeccabili hanno attirato la maggior attenzione. Ma vediamo nel dettaglio cosa è stato scritto su Instagram: “Splendida Elena, bel costume”, “Una sirena!”, “Che sei di una bellezza sconvolgente è un dato di fatto, che sei di una dolcezza e delicatezza degna della più bella rosa esistente sulla Terra è scontato, sei pure juventina…praticamente la perfezione”, “Un fisico stupendo che valorizza ogni tipo di costume”. C’è però anche chi non tifa la Vecchia Signora: “A parte il costume, il resto è perfetto!”. (Continua dopo la foto)

Nata a Torino il 14 dicembre del 1982, Elena Barolo è anche blogger ed attrice. Dal novembre 2017 è conduttrice della striscia quotidiana ‘Siamo tutti Mister Bean’ su Radio Latte Miele a partire dalle ore 19.30, insieme alla collega Giorgia Palmas. Nello stesso anno ha condotto anche ‘Anteprima Processo’, contenitore di 30 minuti, che attraverso rubriche, servizi ed interviste introduce gli argomenti della rinnovata edizione de ‘Il processo di Biscardi’. Ha ottenuto in carriera due importanti riconoscimenti: Premio per la sua interpretazione in ‘7 vite’ al Festival del Cinema di Salerno nel 2007 e Premio come miglior attrice di fiction per ‘7 vite 2’ al Festival della Fiction di Castellammare di Stabia nel 2009.

“Si è rotto”. Barbara D’Urso, l’imprevisto in diretta, a Pomeriggio 5: “Oggi è andata così…”