Loredana Lecciso all’ultimo saluto della mamma di Al Bano. Ma ecco cosa è successo prima della fine dei funerali

Nelle scorse ore il cantautore pugliese Albano Carrisi ha subito una perdita terribile. La sua mamma Jolanda Ottino è deceduta nel pomeriggio di ieri, martedì 10 dicembre, all’età di 96 anni. L’artista non è riuscito a stare con lei negli ultimi minuti della sua vita perché stava per partire per un impegno di lavoro. Ma una volta appresa la notizia si è immediatamente recato a Cellino San Marco.

Oggi si sono già svolti i funerali dell’anziana signora nel paese brindisino. La piazza di Cellino era stracolma di gente e la Chiesa Madre, dove ha avuto luogo la funzione religiosa, era sold-out con 250 persone presenti. All’estremo saluto non c’erano Cristel Carrisi e l’ex moglie di Albano, Romina Power. E Loredana Lecciso? Andiamo a vedere cosa è successo. (Continua dopo la foto)

















Secondo quanto circolato nelle scorse ore, Loredana e Jolanda non avevano più rapporti ormai da diversi anni e addirittura non si rivolgevano più nemmeno la parola. Però, anche se la situazione con la madre di Carrisi fosse tutt’altro che idilliaca, la Lecciso ha voluto ugualmente omaggiarla con un gesto importante e privato. (Continua dopo la foto)























Secondo quanto affermato dai cronisti del programma condotto da Barbara D’Urso, ‘Pomeriggio Cinque’, Loredana ha reso omaggio alla salma di Jolanda recandosi in una cappella privata. Dunque, ha fatto in modo di non farsi notare dai fotografi, pronti a paparazzarla, ed è subito andata via dopo aver salutato la suocera. (Continua dopo la foto)

Romina aveva invece giustificato così la sua assenza alle esequie: “Avevo programmato di passare il compleanno di mamma Yolanda insieme a lei, il 1 gennaio. Ma non il suo funerale oggi, no. Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare. Conoscendo quanto i mezzi di comunicazione siano, in altre occasioni, andati oltre i limiti del rispetto umano e fuori controllo, devo confessare che ne sono rimasta alquanto traumatizzata. E questo momento di grande dolore preferisco viverlo in privato”. Ed aveva concluso: “Sono vicina spiritualmente agli abitanti di Cellino, alla famiglia, ai miei figli e soprattutto ad Albano. Passerò comunque con lei queste due date importanti pregando e meditando affinché abbia una favorevole reincarnazione”.

