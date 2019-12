“Voglio sposarla in chiesa”. Andrea Roncato, annuncio a sorpresa: la proposta alla sua Nicole (e la reazione di lei)

L’attore Andrea Roncato si è unito civilmente in matrimonio con Nicole Moscariello poco più di due anni fa. Il fatidico sì avvenne infatti nel Comune di Bracciano il 22 ottobre del 2017. Ora ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ per annunciare un’altra importante novità. La proposta è davvero commovente.

Il suo desiderio è sposare anche in chiesa la moglie: "Mi piacerebbe sposare Nicole in chiesa. Io sono figlio di un sacrestano e molto credente e vorrei ufficializzare il nostro amore anche davanti a Dio". Restano però da mettere a punto alcuni dettagli non di poco conto: "Proverò ad ottenere l'annullamento del mio primo matrimonio con Stefania Orlando, durato solo due anni. E così potrò finalmente risposarmi in chiesa", ha dichiarato Roncato.

















L'uomo ha voluto aprire una parentesi proprio sull'ex consorte: "Ormai ho una nuova famiglia e anche lei si è risposata da poco. Stefania è un capitolo ormai chiuso, appartiene al mio passato". Successivamente è tornato a parlare della Moscariello, la quale ha accolto con gran piacere questa sua proposta.























"Lei è felicissima! Una moglie eccezionale: grazie a Nicole ho finalmente trovato la tranquillità, scoprendo le gioie di stare in famiglia. Un marito non dovrebbe mai smettere di chiedere alla donna che ama di sposarlo". La sua richiesta di risposarlo è stata fatta in un negozio per gli addobbi natalizi: "Il Natale mi riporta all'infanzia, un periodo magico che ho vissuto insieme ai miei genitori: Bruno e Ines se ne sono andati troppo presto, negli anni Ottanta, lasciandomi solo. Sono diventato un maniaco del presepe, lo lascio montato tutto l'anno e faccio lo stesso con l'albero di Natale", ha aggiunto Andrea.

L'attore 72enne si è poi soffermato su ciò che vorrebbe rivivere e sulla prossima sua esperienza televisiva: "Vorrei avere la possibilità di rivivere anche solo un'ora della mia infanzia. Comunque presto uscirà su Netflix il film Sotto il sole di Riccione, con Isabella Ferrari: ricorderà le atmosfere di Sapore di mare. Sarò un bagnino, un ex playboy che dispenserà consigli ai giovani su come conquistare le ragazze". Per quanto riguarda la sua vita privata, si ricorda anche una sua relazione, seppur breve, con Moana Pozzi nel 1985. La conobbe durante le riprese cinematografiche del film 'I pompieri'.

