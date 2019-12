Federica Fontana? Così “fa tremare le gambe”: un fisico (e una posa) spaziale!

La modella e showgirl Federica Fontana non è più una ragazzina, avendo ormai varcato la soglia dei 40 anni. Molti la ricorderanno senza ombra di dubbio in alcune trasmissioni sportive: ‘Pressing Champions League’, ‘Il processo del lunedì’ e ‘Guida al campionato’. Tutti gli sportivi l’hanno apprezzata non soltanto per le sue grandi doti professionali, ma anche per la sua incantevole bellezza che rendeva il mondo dello sport ancora più piacevole.

In passato ha anche posato per il calendario 'GQ' insieme alla brasiliana Fernanda Lessa. Ora si cimenta in particolar modo nello yoga e, grazie a questa tecnica, mette in mostra sui social network il suo corpo perfetto che fa invidia alle ventenni. Stavolta lo scatto ha davvero colpito nel segno, visto che ha ricevuto una miriade di mi piace e commenti.

















Nell'immagine la possiamo vedere a testa in giù ed è in grado di appoggiare tutto il peso del suo fisico sulla testa e sulle sue braccia. Infatti, piega le sue impeccabili gambe che le permettono di raggiungere la posizione prefissata. Il suo micro top le scopre la sua pancia ed i leggins aderenti svelano il suo lato B da sogno.























La foto ha guadagnato oltre 2200 like e decine di commenti. Ecco i più significativi: "Relax sul divano noooo eh…, grande, sei spettacolare", "Favolosa", "Brava, sei figh….ima", "Un piacere ammirarti", "Straordinaria testimonianza di bellezza e forma fisica", "Troppo fi…a Fedehai un fisico spaziale", "Quanto me piaci a testa in giù….", "Sei bella da far tremare le gambe…lo sei oltre le apparenze, sei bella come un'alba che riempie il cielo di luce, lo sei perché il tuo animo ammalia e seduce".

Nella sua didascalia la Fontana ha inoltre scritto: ” Shirshasna significa posizione sulla testa….perché si pratica? Secondo una recente ricerca clinica, le posizioni capovolte migliorano le prestazioni del cervello del 14% e se praticate regolarmente migliorano la concentrazione, la memoria, l’osservazione e la chiarezza di pensiero e possono contrastare depressione ed ansia”. Federica, nata a Monza il 30 aprile 1977, è sposata con il produttore pubblicitario Felice Rusconi ed ha due figli: Noé e Sofia. Lei è una grande tifosa del Milan e nella stagione 1997-1998 è stata la valletta durante la presentazione della squadra dell’epoca.

