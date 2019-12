Andrea Damante, la foto lo inchioda. A cena con lei, poi scatta il bacio: chi è la nuova fiamma

La vita sentimentale di Andrea Damante non smette di interessare gli appassionati di cronaca rosa: anche per questo motivo, il settimanale “Chi” è tornato ad occuparsi del ragazzo e del flirt che sta vivendo da pochi giorni con una bella mora. Poche settimane fa l’ex di Giulia De Lelli, fidanzata con Andrea Iannone, era stato pizzicato in compagnia di Viviana Vizzini.

"L'ex della De Lellis sorpreso con la nuova fidanzata tra sushi e Rodriguez. Quando si accorgono dei paparazzi lui in auto le chiede di coprirsi il viso. Si chiama Viviana – si leggeva sulla rivista – È bionda. Ha già conosciuto gli amici del suo uomo ed è la fidanzata con cui Andrea Damante prova a dimenticare definitivamente Giulia De Lellis".

















E ancora: "Chi' ha sorpreso il dj insieme con la bionda e bellissima ragazza. – aveva scritto Gabriele Parpiglia – Prima a cena in un noto ristorante di sushi milanese, dove il ragazzo apprezzava le extensions di Viviana; il giorno successivo insieme a un evento (elegantissimi, ma distaccati) con Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. E la nuova vita di Andrea si ricompone". In queste ore il settimanale è tornato a parlare dell'ex tronidta di Uomini e Donne lanciando un altro scoop.















Gli scatti raccolti dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sono stati fatti a Milano e immortalano Andrea Damante e la modella Giulia Coppola scambiarsi un bacio proprio davanti alla vetrina del locale. "Solo tre settimane fa il dj veronese era stato paparazzato dal settimanale 'Chi' in compagnia di Viviana Vizzini. Oggi, però, ha voltato pagina e dice: 'Preferisco dimenticare'. Cosa sarà successo tra i due?", si legge nelle anticipazioni del settimanale.









“Ora il dj fa coppia fissa con la modella Claudia Coppola. – si legge ancora nel profilo Instagram del settimanale – ‘Chi’ li ha fotografati mentre si baciano, praticamente in vetrina, in uno dei locali più alla moda di Milano, il Dry. La sera dopo Damante ha portato la sua nuova fiamma a cena al Langosteria Bistrot: chissà se accanto a Claudia il suo cuore troverà pace e riuscirà finalmente a dimenticare la sua ex Giulia De Lellis.”

