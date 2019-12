Elettra Lamborghini sta diventando una vera e propria star del web. La bella ereditiera, nipote di Ferruccio fondatore della nota casa automobilistica, continua a far parlare di sé tra forme generose e orecchini intimi. Elettra è nota per la sua imprevedibilità e per il suo comportamento spontaneo e spesso spregiudicato. Il suo corpo vanta un numero davvero impressionante di piercing, se ne contano più di 40, che vanno dai più canonici, a quelli più estremi.

Ma anche se alcuni di essi si trovano in zone che solitamente rimangono nascoste, a eccezione di pochi intimi, la bella ereditiera non ne fa mistero, anzi. Infatti il suo abbigliamento, soprattutto durante gli eventi pubblici o le sue esibizioni, lasciano poco spazio alla fantasia. Un amore per i percing confessato da lei stessa durante un’intervista a Barbara D’Urso: “Ho in tutto 42 piercing, di cui 15 sono diamanti. Quelli sulla schiena non mi danno tanto fastidio, quelli sulle braccia sì. Ne ho uno anche sulla lingua e due all’interno del labbro superiore”, aveva raccontato la Lamborghini. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Questi ultimi non li vede nessuno, non so nemmeno io perché li ho fatti. – aveva detto – Sono molto masochista”. Tra i piecring più chiacchierati c’è sicuramente quello al capezzolo, che Elettra ha mostrato in diverse occasioni. Qualche mese fa, durante una durante una performance con il trapper Sfera Ebbasta, qualcuno aveva notato qualcosa di strano proprio nelle parti intime di Elettra, ma era stata lei a smentire tutto. (Continua a leggere dopo la foto)















“La storia del body e del piercing? È stata interpretato come piercing all’inguine ma era il brillantino della calzamaglia”, aveva assicurato la cantante. La regina del Twerking è al momento impegnata nella campagna promozionale per il suo ultimo album, Twerking Queen, in cui compaiono vecchi e nuovi tormentoni tutti spagnoleggianti, come Pem Pem, ma anche Tocame e Mala. (Continua a leggere dopo la foto)









Classe 1994, dopo diversi reality show tra l’Italia e la Spagna, Elettra Lamborghini ha fatto il suo debutto musicale nel 2018 con la canzone Pem Pem, che è diventata subito un tormentone. Da qualche tempo è felicemente fidanzata con Afrojack.

