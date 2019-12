Ornella Muti, la più sexy del Cinema italiano lo racconta solo ora: “È stata una tortura”

Il programma ‘Maledetti Amici Miei’ ha ospitato una persona d’eccezione: la grandissima e sexy attrice italiana Ornella Muti. La donna ha parlato della sua lunga carriera e nei suoi confronti non sono mancati gli apprezzamenti da parte di alcuni conduttori. Giovanni Veronesi ha infatti detto: “Ti metterei in un baule e ti porterei via”. Ed Alessandro Haber: “Avevamo lo stesso impresario e abbiamo fatto un film insieme, ma non abbiamo mai cenato insieme…”.

Poi si è quindi passati alle dichiarazioni di Ornella, che sono state tutt’altro che banali: “Recitare? Non volevo fare l’attrice perché sono molto timida e per stare davanti alla macchina da presa devi in qualche modo lasciarti andare. Per me sono stati anni di tortura, paura terribile, di far male, di far sbagliato, poi viviamo in questo mondo che sta diventando sempre più una critica, è solo uno schiacciare un po’ e allora non mi piace essere schiacciata!”. (Continua dopo la foto)

















Poi la Muti si è lasciata andare ad una rivelazione: “Per le scene erotiche guardavo i film porno…”. In seguito, Veronesi ha voluto raccontare un aneddoto su Francesco Nuti: “Alla fine della giornata Francesco venne da me e mi disse: ‘guarda che ti ho detto di starle accanto, non di corteggiarla’. Si era già innamorato di lei…”. (Continua dopo la foto)























L’attrice 64enne ha rievocato quei momenti con l’attore, con il quale aveva recitato in ‘Tutta colpa del paradiso’ e ‘Stregati’: “C’era un’atmosfera assolutamente particolare, forse anche perché c’era un po’ di flirt. La storia era bella, il posto pure…”. E Veronesi è intervenuto ancora nel discorso: “Francesco Nuti era davvero innamorato”. (Continua dopo la foto)

A quel punto è intervenuto anche Sergio Rubini: “Tutti sono stati innamorati della Muti”. Ed Ornella ha concluso dichiarando: “Come vedi però sono qui comunque da sola su di un baule…”. L’attrice, classe 1955, è nata a Roma ed ha vinto in carriera numerosi premi. Per quanto concerne la sua vita privata, è stata sposata con l’attore Alessio Orano dal 1975 al 1981 e con Federico Fachinetti dal 1988 al 1996. Ha avuto tre figli: l’attrice e cantante Naike Rivelli, Carolina ed Andrea. Ha inoltre due nipoti: è infatti nonna di Akash (figlio di Naike) e di Alessandro (figlio di Carolina). Nel 1995 ha anche ricevuto l’onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

