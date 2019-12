Tacchi e autoreggenti: Clizia Incorvaia regina della provocazione. Tutti stesi: “Disarmante”

Clizia Incorvaia nella sua vita fa la modella e l’influencer ed è nota al pubblico per essere stata la moglie dell’artista Francesco Sarcina. Lei adora molto i social network e posta molto spesso immagini interessanti, come ha fatto soltanto qualche ora fa, quando ha mandato in estasi i suoi fan. La donna è seguita da oltre 200 mila follower su Instagram ed ha voluto sorprendere tutti con uno scatto in bianco e nero da paura.

Davvero molto sexy la foto proposta sul web, infatti Clizia indossa un paio di calze autoreggenti, tacchi ed un completino intimo che è un po’ nascosto dalla sua grande giacca. Oltre alla sua bellezza superlativa, l’ex coniuge di Sarcina ha voluto scrivere una didascalia particolare, a testimonianza del fatto che è una persona praticamente perfetta in tutti i suoi aspetti. (Continua dopo la foto)

















L’influencer ha infatti scritto: “E so pure cucinare!”. La sua foto ha conquistato oltre 4 mila like ed ha ricevuto centinaia di messaggi da parte dei suoi ammiratori. Eccone alcuni: “Wow ma come sei sexy”, “Ma che schianto sei”, “Il fotografo è sopravvissuto?”, “La bellezza in persona”, “Mai volgare, mai. Di una bellezza disarmante”. (Continua dopo la foto)























Ed altri ancora: “Dea femmina in terra”, “Da sposare”, “Sai cucinare e sai pure far incantare con la tua bellezza unica e solare”, “Bellissimo questo scatto e complimenti per la tua professionalità”, “Quanto stile, sei veramente stupenda”. Un po’ di tranquillità per la giovane, dopo aver trascorso momenti sicuramente non eccezionali con l’ex marito. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram E so pure cucinare!!🤪 Make-up @lasabrymakeup Hair @idolamilano Ph @gabrielebattaglino_photo Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 9 Dic 2019 alle ore 11:56 PST

Sulla burrascosa fine del suo matrimonio e del presunto bacio con Riccardo Scamarcio, Clizia aveva detto: “Veramente è uscito dalla macchina a vomitare parolacce: “Sei una t…”. Ma quel bacio non ha rappresentato proprio niente nella mia separazione: ci siamo ritratti subito, pentiti immediatamente, è stata una cosa stupida e priva di senso. Ma ero io che venivo tradita, che restavo a casa da sola, che subivo violenza psicologica. Francesco voleva farmi sentire una nullità, invece io voglio essere una donna forte. Anche per mia figlia”. Parole non belle erano state riservate anche allo stesso attore pugliese: “Lui dice che mi sono inventata la storia del nostro bacio per farmi pubblicità e sfruttare la fine del mio matrimonio con Francesco Sarcina. Intanto è stato Francesco a raccontare tutto. E prima che questo accadesse io lavoravo di più. Altro che pubblicità”.

Gerry Scotti, imbarazzo a ‘Conto alla rovescia’. In studio cala il gelo