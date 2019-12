Maria De Filippi, ecco il fratello (mai visto). Le rarissime foto di Giuseppe

Maria De Filippi nasce a Milano il 5 dicembre 1961. Vive con la famiglia a Pavia, si diploma al liceo classico e si laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti, con l’obiettivo di tentare la carriera in Magistratura. In occasione di un convegno organizzato dalla società di comunicazione per cui lavora conosce Maurizio Costanzo.

Si trasferisce a Roma e collabora con il giornalista del quale diventa assistente e poi moglie nel 1995. È sua nel 1993 l'idea del talk show per ragazzi "Amici". Da autore ne diventa conduttore dopo Lella Costa (Costanzo racconta che fu Monica Vitti a suggerirgli la moglie perché aveva quella voce particolare). Oggi è una tra le più importanti produttrici e conduttrici della televisione italiana. Da 20 stagioni produce e conduce il talk pomeridiano dei sentimenti di Canale 5 "Uomini e donne". A gennaio 2016 torna al sabato sera (sempre su Canale 5) per la diciannovesima edizione del people show che ha venduto in oltre 25 paesi al mondo "C'è posta per te".

















Quest'anno inaugura la quindicesima stagione della scuola più longeva dello spettacolo, il talent show "Amici", programma/agenzia di collocamento di nuovi artisti da cui sono usciti talenti del calibro di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Dear Jack e Stash and the Kolors. Da conduttrice tra le altre cose ha condotto per una settimana con Garrison Rochelle e Kledi Kadiu il Tg satirico di Antonio Ricci "Striscia la Notizia", nel 2009 partecipa alla serata finale del "59° Festival di Sanremo"condotto da Paolo Bonolis.















Sul lavoro sappiamo tutto, ma della sua vita privata? Non tutti lo sanno, ma Maria De Filippi ha un fratello. Si chiama Giuseppe De Filippi e su di lui non circolano molte notizie. Spesso la conduttrice ha parlato del suo rapporto con lui raccontando aneddoti privati della loro infanzia e adolescenza. A riguardo, la conduttrice ha raccontato di un particolare giorno, in cui ricevette una "minaccia" dallo stesso, che sarebbe stata la seguente: "Non entrare nella mia camera perché se entri io ti sparo".









Alla fine Maria è finita all’ospedale con un pallino di piombo sparato in fronte. “Mio fratello? Ha sette anni più di me, mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha uccisa di insulti. Appena se ne è andato di casa però, ho iniziato a cercarlo e ora lavoriamo assieme”, ha raccontato la conduttrice in un’intervista. Il loro rapporto, dunque, è migliorato con il passare degli anni e adesso tra i due i rapporti sono tornati ad essere sereni.

