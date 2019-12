Emma Marrone, la visita di controllo dopo l’operazione: “Ho voluto dire la verità”. Ecco come sta

L’artista Emma Marrone ha dovuto fare i conti con un brutto male, tornato purtroppo alla ribalta dopo anni. Fortunatamente l’intervento chirurgico alla quale si è sottoposta qualche settimana fa è andato per il verso giusto ed ora sta cercando di riprendere a vivere normalmente. Nelle scorse ore ha però annunciato ai suoi fan di Instagram di essere a Milano per effettuare dei controlli sul suo stato di salute.

Inevitabilmente i suoi ammiratori si sono preoccupati ed hanno aspettato con ansia l'esito della visita medica. Dopo circa un'ora dal primo post nel quale riferiva di questo appuntamento, la cantante è tornata sul popolare social network ed ha confidato una notizia che tutti stavano attendendo.

















Emma ha rassicurato gli utenti postando una sua foto con un pollice alzato e la frase: "Tutto bene raga". Quindi, nessun problema trovato in lei. Ormai sembra finalmente che i momenti peggiori siano stati messi definitivamente alle spalle. Ricordiamo che la Marrone aveva comunicato delle sue problematiche di natura fisica nello scorso mese di settembre. In seguito alla notizia del ritorno del tumore, aveva deciso di annullare tutti i suoi impegni.























Qualche settimana fa aveva confessato sempre online la fine dell'incubo: "Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata. Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l'amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito".

E su Silvia Toffanin, la conduttrice di ‘Verissimo’, aveva detto: “Ho il cuore che mi batte fortissimo, sto trattenendo le lacrime perché il tuo è un affetto vero e sincero. Grazie. Silvia privatamente è sempre stata presente nella mia vita, quindi grazie ancora”. E sulla malattia Emma aveva ancora aggiunto: “Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunta prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio. Mi piacerebbe restare, rimanere, che un domani qualcuno si ricordi veramente di me e delle mie canzoni. Non voglio essere dimenticata”.

