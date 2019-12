Capello di lana in testa e look trasandato: Charlotte Casiraghi beccata così (insieme al figlio Balthazar)

Figlia e nipote di due icone di stile, Carolina di Monaco e Grace Kelly, Charlotte Casiraghi è una delle royal girl più affascinanti del nostro secolo. Un paio di settimane fa è stata assente alla Festa Nazionale del principato che ogni anno si celebra il 19 novembre nel giorno di San Ranieri.

In questa occasione è ormai consuetudine il vedere affacciarsi dal balcone del palazzo tutti i membri della famiglia reale, ma proprio la Principessa che tutti attendevano di vedere non si è presentata. Tutti quindi si sono chiesti che fine abbia fatto Charlotte Casiraghi, ed il mistero in questi giorni è stato svelato. La principessa è stata paparazzata a Parigi insieme al figlio Balthazar in una mise decisamente trasandata.

















Cappello in testa, pantaloni sportivi, e maxicappotto, Charlotte passeggia con il marsupio e il figlio più piccolo Balthazar avuto dal marito Dimitri Rassam. Un veste insolita per una delle principesse più belle del nostro secolo, che in questa occasione è stata immortalata dai fotografi del settimanale Oggi.















Assente il marito Dimitri, tanto che molti tabloid francesi hanno lanciato il gossip di una crisi in corso, subito smentita dalla partecipazione della coppia alla premiere del film prodotto da lui "Le meilleur reste à venir". Dimitri Rassam, figlio dell'attrice Carole Bouquet e del produttore Jean Pierre Rassam, ha seguito la strada del padre diventando a sua volta produttore. È lui il protagonista della serata. Charlotte Casiraghi, per una volta, è in secondo piano, ma sempre bellissima nella sua semplicità.









Ma le voci non si placano e come ha confidato un’amica al settimanale francese Voici: “Tutte le volte che parliamo di Dimitri lei s’irrigidisce e cambia discorso, come non avesse proprio voglia di pensarci”. Il fatto, spiega chi è vicino alla principessa Charlotte, è che Dimitri non c’è quasi mai ed è tutt’altro che un compagno presente e un papà collaborativo.

