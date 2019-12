Papà per la prima volta! L’attore dà il grande annuncio sui social con questa foto dolcissima

“Con il cuore riconoscente e pieno d’amore diamo il benvenuto al nostro bellissimo figlio in questo incredibile mondo. Grazie per tutto il vostro amore e supporto”. Con queste parole e una bellissima immagine delle manine del nuovo arrivato in famiglia l’attore fa sapere al mondo intero di essere diventato papà per la prima volta.

È un maschietto, ma i neo mamma e papà non hanno ancora rivelato il nome scelto. La cicogna è arrivata a casa di Johnny Galecki, l'attore che ha interpretato Leonard Hofstadter, l'imbranato fisico sperimentale, nelle 12 stagioni della storica sitcom 'The Big Bang Theory', e la sua compagna Alaina Meyer. Quest'ultima è una modella 22enne di San Diego e di 22 anni più giovane dell'attore, con cui sta insieme da settembre 2018. Entrambi si sono tatuati le iniziali dell'altro come prova d'amore.

















La nascita è stata annunciata a mezzo social anche dalla neo mamma, che ha scelto la stessa identica foto postata da Johnny Galecki ma a colori. E, come detto, resta ancora un mistero il nome del bebè, di cui i genitori hanno preferito mostrare solo le manine. Ma Galecki, che di recente è impegnato nella serie 'The Conners', non si limiterà a fare il papà nei mesi a venire.















Dopo la chiusura di 'The Big Bang Theory', l'attore potrebbe tornare con un progetto da lui co-prodotto, 'The Squad', su un gruppo di amici appassionati di videogiochi. Galecki ha infatti una casa di produzione, la Alcide Bava Productions, già responsabile della serie 'Living Biblically'. Ha inoltre una proprietà terriera a Santa Margarita (California), che include un ranch purtroppo devastato da un incendio qualche anno fa.











Ma a proposito di ‘The Big Bang Theory’, forse solo i fan più sfegatati sanno che prima di incontrare Alaina Meyer, Johnny Galecki ha avuto una lunga relazione con Kaley Cuoco, l’attrice che nella seria interpretava Penny. L’attore è stato legato anche a un’altra collega, Kelli Garner. Da settembre dello scorso anno, poi, si è legato alla modella che ora l’ha reso papà per la prima volta.

