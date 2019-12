Vanessa Incontrada non ha certo bisogno di presentazioni. Modella, attrice e conduttrice vanta una carriera lunga e costellata di successi. È particolarmente amata e non solo per il talento e la bellezza, ma anche per la sua spontaneità e ironia che da sempre la rendono “una di noi”. Arrivata in Italia giovanissima, Vanessa ha iniziato il suo cammino dalle passerelle e conquistato tutti con la sua bellezza.

Poi l’esordio in tv, su Mediaset, con il programma Super di Italia Uno e da lì Vanessa non si è più fermata tra film, fiction e programmi di successo. Vanessa è anche molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove conta più di un milione e mezzo di follower. A loro regala spesso i suoi momenti privati, quelli con il figlio Isal e il compagno Rossano Laurini, e ogni tanto anche foto sexy. Come una delle ultime, dove si mostra sul letto con la camicia aperta e niente sotto. Meravigliosa. (Continua dopo la foto)

















Oggi gli italiani sanno praticamente tutto di Vanessa Incontrada e della sua vita, anche se lei non ama particolarmente la luce dei riflettori quando si tratta del suo privato. Nella sua vita ci sono Rossano e Isal, che sono due pilastri, poi mamma Alicia, con cui ha da poco presentato il suo nuovo libro e la sorella Alice, che tra tutti è forse quella più rimasta nell’ombra. Alice Incontrada è la sorella più piccola di Vanessa. La somiglianza tra le due è impressionante e basta guardare le sue foto per rendersi conto che sono praticamente identiche. Alice abita a Barcellona ma è legatissima a Vanessa.(Continua dopo la foto)















Si vedono spesso e infatti non mancano scatti che le ritraggono insieme durante le feste o le vacanze trascorse in Spagna. Vanessa e Alice hanno anche condiviso ogni momento di quell’infanzia travagliata di cui la presentatrice ha spesso parlato. L’evento che le ha segnate più di tutti risale a quando erano ancora delle bambine: il padre se ne andrò di casa e la madre ha dovuto crescerle tutta da sola. Questo avvenimento ha comportato gravi difficoltà nella loro famiglia, un dolore e una mancanza che difficilmente si riesce a compensare. (Continua dopo le foto)











Ma se di Vanessa sappiamo molto, lo stesso non può dirsi di Alice. La Incontrada più piccola ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza, al contrario della sorella che appare continuamente sugli schermi di un’intera nazione. Sappiamo però che le piace suonare la chitarra e ha un barboncino a cui è molto legata. E, vedendo le foto, che ha il naso tempestato di lentiggini e quei lineamenti che ci sono molto, ma molto familiari.

