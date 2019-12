Nilufar di UeD, dopo tante voci arriva una vera doccia fredda per i fan. Ci speravano tutti

Nei giorni scorsi gli ex fidanzati Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati beccati spesso insieme. Sia con amici in comune che addirittura in compagnia della mamma di lui. Sono stati visti talmente troppe volte che in molti hanno pensato che ormai stesse tornando il sereno e che un ritorno sentimentale tra i due fosse imminente. Ora, è stata la stessa giovane a chiarire del tutto la vicenda, dopo numerosi giorni di assoluto silenzio.

I fan si sono scatenati sul social network Instagram con le cosiddette domande che hanno ottenuto immediate risposte da parte della ragazza. Adesso Nilufar ha confermato di non avere intenzione di fidanzarsi e di voler restare da sola. "Sto lavorando tanto e sto pensando a me stessa, non per egoismo, ma perché questo è il momento per costruire basi solide per condividere il futuro con qualcuno".

















La Addati ha proseguito così: "L'amore arriverà, spero, credo, prima o poi. Però per concludere voglio dire che mi auguro l'amore perché quello capita e basta, per il lavoro dipende da me, quindi mi rimbocco le maniche e via". L'ex partner Giordano non è stato nominato direttamente, ma è ovvio che i suoi fan abbiano pensato che il suo messaggio fosse indirizzato a lui.























Sempre conversando con i suoi ammiratori, l'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha confidato di sentirsi più matura, riuscendosi a concentrare esclusivamente su di lei, senza pensare agli aspetti futili della vita. Dunque, anche l'amore e la ricerca della cosiddetta anima gemella possono aspettare tempi migliori. Tempi che ancora non sono arrivati.

A proposito di un incontro con Giordano, una fan aveva riferito qualche giorno fa: “Li ho visti insieme fuori da un lussuoso hotel, lui stava scattando e lei lo osservava. La Addati non sembrava lì per lavoro, infatti era in ciabatte. Lei sembrava o un’accompagnatrice o una persona scesa in quel momento da una camera. Mi sono sembrati molto vicini”. E in una serata precedente aveva cantato in una serata al karaoke, in compagnia anche dell’influencer e cestista Valentina Vignali. Nilufar adora mangiare sushi ed andare al cinema. Uno dei suoi film preferiti è ‘Il diavolo veste Prada’. Le artiste che ama ascoltare maggiormente sono Miley Cyrus, Emma Marrone ed Alessandra Amoroso.

