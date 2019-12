Tegola in casa Luca Argentero. L’attore italiano è stato vittima di alcuni ladri, come denunciato da lui stesso su Twitter. L’ex partecipante del ‘Grande Fratello’ del 2003, si è accorto del furto una volta entrato all’interno della sua abitazione. Ha inoltre evocato l’intervento di una giustizia karmica.

Ad essere trafugato è stato un suo importante riconoscimento: il Telegatto. Questo il messaggio postato: "I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare. Perché il Telegatto? Perché???". Ma cerchiamo di comprendere a quale premio si riferisca, visto che nelle ultime ore sono iniziate a circolare varie ipotesi sull'accaduto.

















Spulciando nel suo passato, non si ha traccia della conquista di un Telegatto. Nel 2008, ultimo anno nel quale ebbe luogo l'edizione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, Argentero fu protagonista del film 'Saturno Contro' del regista Ferzan Ozpetek. Ma il riconoscimento non andò a lui.























Ricevette la nomina come miglior film, ma il Telegatto fu conquistato da 'Notte prima degli esami – Oggi' di Fausto Brizzi. Iniziano quindi a serpeggiare altre tipologie di news. L'arrivo dei ladri potrebbe non essere vero e dietro questo suo tweet si nasconderebbe dell'altro. Come successo nei giorni scorsi con Emanuele Filiberto.

Gli intenti del suo post potrebbero infatti essere pubblicitari per sponsorizzare qualche progetto promozionale. A proposito di Filiberto, nei giorni scorsi aveva dichiarato in un filmato che i reali stavano ormai tornando in Italia. Successivamente si è scoperto che si trattava di una pubblicità messa a punto da Netflix per la stagione ‘The Crown’. E non è quindi escluso che Luca abbia ripercorso le stesse orme, annunciando una fake news per altri scopi. Classe 1978, nel luglio del 2009 si è unito in matrimonio con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania dopo 5 anni di fidanzamento. Nel 2016 si sono separati e lui, a partire dall’anno successivo, ha intrapreso una relazione sentimentale con l’attrice Cristina Marino. Nel 2007 è stato ritenuto miglior attore non protagonista in ‘Saturno contro’ e nel 2009 ha ricevuto una candidatura come miglior attore protagonista per ‘Diverso da chi?’ nell’ambito del David di Donatello.

