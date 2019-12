“Ride bene chi ride ultimo”. Serena Enardu e Giovanni Conversano: la guerra non è finita

Prosegue senza sosta il furioso litigio a distanza tra l’ex fidanzata di Pago, Serena Enardu, e l’ex tronista Giovanni Conversano. Tra loro la situazione è davvero ai ferri corti, infatti lei assieme alla sorella Elga si è detta pronta a denunciare l’uomo. E ad inserirsi nell’intricata vicenda ci ha pensato anche l’attuale fidanzata di Giovanni, Giada Pezzaioli. Quest’ultima ha ironizzato sulle presunte denunce, dicendo che finora non si ha traccia di questa battaglia giudiziaria.

Ecco cosa aveva scritto su Instagram Giada: "Denuncia da parte di Serena Enardu? Se qualcuno ha mai avuto dubbi la risposta è ovviamente no". In seguito a questa affermazione, la Enardu è intervenuta sullo stesso social network facendo intendere che la storia è tutt'altro che vicina alla conclusione. La sua replica è stata pungente.

















"Mi piace il detto: ride bene chi ride ultimo", ha postato Serena. Dunque, la situazione resta bollente e non si potrà che aspettare le prossime ore per apprendere di ulteriori reazioni. Per quanto concerne la vita sentimentale dell'ex anima gemella di Pago, sono giunte alcune news succulenti nelle scorse ore.























L'ex partecipante di 'Temptation Island Vip' ha rivelato di essere single e di non aver frequentato nella maniera più assoluta il tentatore Alessandro. Terminata la liaison con l'artista, il desiderio della Enardu è quello di pensare maggiormente a se stessa e concentrare tutte le sue attenzioni nei confronti del figlio Tommy.

Qualche ora fa, durante la sua presenza a ‘Vieni da me’, la showgirl nonché ex moglie di Pago, Miriana Trevisan, si era soffermata proprio su Serena: “Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata, me ne ha parlato. Serena Enardu? Non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna e quando Nicola andava lì, dal padre, io non partivo con lui. L’ho incrociata solo una volta in aeroporto. Mio figlio mi diceva che Serena era dolcissima e stupenda. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene”. Enardu, classe 1976, è un’imprenditrice, infatti è proprietaria di un negozio di telefonia. Prima della sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’ dove conobbe Conversano, divenne mamma di Tommaso. Della relazione con il padre del figlio si sa davvero poco o nulla.

