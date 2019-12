“L’occhio nero…”. Paola Caruso, il caso scotta ancora. E ora parla l’ex, Moreno Merlo

Tiene ancora banco la burrascosa relazione sentimentale avuta tra l’ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’, Paola Caruso, e Moreno Merlo. Nella giornata di ieri, domenica 8 dicembre, la donna ha portato una sua prova da Barbara D’Urso durante ‘Domenica Live’. Si è presentata con un certificato medico di una visita oculistica effettuata dopo la colluttazione con l’ex del 29 novembre scorso. Paola ha aggiunto che il giovane l’ha sfruttata anche economicamente, così come la madre di lui.

Sul social network Instagram la risposta di Merlo non si è fatta attendere. Innanzitutto ha smentito l'aggressione fisica: "La tua interpretazione è stata veramente di bassa caratura. Sul certificato dell'oculista del giorno dopo dove dici che tu hai un occhio nero…Bene, il fattaccio è successo tra il 29 e il certificato risale al 30. Dal 29 in poi hai sempre fatto storie dove nessuno ha mai visto il tuo occhio nero, quindi non si sa".

















"In più, per gli appassionati, consiglio di andare a vedere…il giorno 4 di dicembre sei andata da Barbara D'Urso dove hai raccontato di nuovo la storia del padre etc. etc. Ed eri bellissima, profumatissima, cotonatissima, truccatissima…e nessuno ha notato questo occhio nero, questa colluttazione. Quindi è un po' strano che ti ricordi dopo tre settimane che avevi l'occhio nero", ha proseguito l'ex concorrente di 'Temptation Island'.























Nelle storie Instagram Moreno ha anche difeso a spada tratta la madre dalle accuse di Paola: "Tiri in mezzo mia madre, facendo credere che eravamo sulle tue spalle, tutti assieme appassionatamente, e che tu probabilmente sei l'Ivana Trump di Milano. A questo punto dovrò tirare fuori le mie prove che sono più cicciose, corpulente, seriose in modo tale che voglio vedere cosa avrai da rispondere".

La sua chiusura è rivolta a Michelino, il figlio dell’ex ‘Bonas’ del programma condotto da Paolo Bonolis: “Lungi da me prendere in giro tuo figlio che è un bambino e non c’entra niente con tutto questo che hai creato tu. Ho tirato fuori l’unicorno perché è una favola di fantasia e per rispondere alla tua follia. Fa anche rima, ciao”, ha concluso Moreno Merlo. Nato il 24 novembre del 1989 a Moncalieri (Torino), lui ha sul suo corpo diversi tatuaggi: una sorta di geisha sul braccio sinistro ed un secondo tattoo sul braccio destro che ne ha ricoperto un altro che aveva deciso di fare precedentemente.

