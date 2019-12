Giulia De Lellis completamente nuda. Così mai vista prima, la foto ‘rompe’ lo schermo

L’influencer Giulia De Lellis sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua vita professionale e personale. Innanzitutto ha ottenuto dei numeri record per quanto riguarda la vendita del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. Inoltre, ha trovato una stabilità sentimentale con il fidanzato Andrea Iannone. L’intesa tra i due è eccellente ed è destinata a migliorare di giorno in giorno.

Su Instagram la seguono in tantissimi, infatti il suo profilo ha la bellezza di più di 4 milioni di follower. E soltanto qualche ora fa è riuscita a meravigliare i suoi fan con un’immagine veramente ‘hot’, che li ha fatti letteralmente impazzire di gioia. Una visione di lei inedita e allo stesso tempo stratosferica. Impossibile non ammirare così tanto fascino. (Continua dopo la foto)

















Stavolta ha voluto osare in maniera straordinaria e si è fatta immortalare su una spiaggia completamente senza veli. A coprire il suo corpo c’è soltanto della sabbia e, nonostante abbia deciso di stringere le braccia intorno a sé, l’esplosivo décolleté si può intravedere. Un dettaglio che ovviamente non è passato inosservato. Ed i suoi ammiratori l’hanno quindi omaggiata con numerosi mi piace e commenti. (Continua dopo la foto)























Precisamente i like hanno superato la soglia numerica di 460 mila persone. Oltre al seno e al suo stratosferico fisico, a colpire tutti è indubbiamente il suo sguardo sensuale. I post degli utenti sono innumerevoli: “Sei bella anche impanata”, “Mamma mia, tu sei l’arte amore mio”, “Sarai anche nuda, ma non sei per niente volgare. Bella tu”, “Sei ‘pulita’ Giulia e questo scatto ne è la prova! Stupenda creatura”. C’è comunque chi è andato un po’ oltre. (Continua dopo la foto)

“Con le te…e ci possiamo giocare a pallone”. Ed ancora: “Sei bella da morire”, “Wow meravigliosa. Da perdere il fiato!”. Nei giorni scorsi, l’ex fidanzata di Andrea Damante aveva postato degli auguri speciali a Maria De Filippi: “Inquadrata per bene da subito. Chi se la ricorda questa?! Tra un rimprovero e l’altro, una discussione, una caz…a, una risata, un consiglio, forse di più…Il tempo che passa, le cose in continuo cambiamento, ma io che sono sempre io…Quell’impunita lì, un po’ più grande. E lei è sempre lei! Alcune cose non possono cambiare poi così tanto…Immensamente grata! Se devo dire grazie a qualcuno, oltre che a me stessa, lo devo dire a lei! Buon compleanno Maria e grazie”.

