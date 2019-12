“Amore di papà”. È Francesco Totti a mostrare la figlia Isabel. La piccola di casa è una meraviglia

Ultimamente Francesco Totti, durante la presentazione del libro di Paolo Condò – “La storia del calcio in 50 ritratti” – al centro congressi “La Nuvola” si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per la moglie, confessando di volere anche un quarto figlio: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”.

Non ha mai avuto difficoltà nel mostrare al pubblico e ai fan la sua vita privata. Francesco, ex capitano della squadra capitolina, ha una bella famiglia e dalle ultime dichiarazioni si apprende che, in qualità di papà, non ostacolerà le libere scelte dei figli, così come la carriera dell'amatissima moglie. A proposito del figlio Cristian ha affermato: "Si deve divertire. Ha 14 anni, ha il suo sogno. Fortunatamente ha un papà che già sa cosa ha passato".

















Continua a emozionare ancora e non molla la presa, proprio come era solito fare in campo. Il super papà Totti lancia in rete un altro momento della sua vita privata dallo spiccato spessore emozionante, che solleva tante riflessioni su quanto sia necessario, per un genitore, condividere momenti esclusivi con la propria famiglia. L'ex capitano balla accompagnato da una splendida Isabel, nata a marzo del 2006 e terza dei figli avuti con la Blasi.















Con un elegante vestitino rosa e peluche in mano, Isabel appare prima imbronciata, ma poi i teneri baci di papà Totti riescono a strapparle un sorriso. Ballano insieme sulle note di "Come nelle favole" di Vasco Rossi. Il video è stato postato su Instagram e dura solo 14 secondi. Evidentemente Isabel sembra avere un carattere timido, ma non per questo non si presta alle riprese, che invece sembrano farla divertire.









I commenti sono numerosissimi, soprattutto da parte dei tifosi romanisti, che notano da subito la somiglianza della piccola Totti con la mamma. La dolcezza di Francesco è risaputa, così come il suo animo nobile. Ha sempre appoggiato e sostenuto importanti azioni di beneficenza a favore di bambini malati, supportato a gran voce anche dalla sensibilità della moglie. “Totti è dolcissimo con i suoi bimbi. Un grande uomo e un grande calciatore. E da juventina ti dico che manchi Capitano” si legge nei commenti. “Francesco sei un grande e questo è amore puro”. “Francesco, sono da una vita e per tutta la vita sarò tifosa napoletana, ma tu sei l’unico e resterai l’unico grande campione e capitano, rispetto massimo a te”.

