Belen e Stefano, arriva la soffiata: “Lo annunceranno a Natale”. E il gossip vola

Dopo la doppia esperienza come allievo e ballerino professionista ad Amici e di inviato a L’Isola dei Famosi, Stefano De Martino ha intrapreso la carriera da conduttore. Una svolta importante che gli sta dando ragione. A dirlo sono i numeri raccolti con il programma Stasera tutto è possibile. Il suo nome era uscito tra quelli papabili per il prossimo Festival di Sanremo, ma in un’intervista rilasciata al Fattoquotidiano.it, il marito di Belen Rodriguez ha messo a tacere la voce.

"Sanremo? Neanche per tutto l'oro del mondo. Lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al culo, e di culo nella vita ne ho già avuto abbastanza". Sposato con la donna più desiderata d'Italia, madre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino si sente fortunato.

















"Ho una fortuna: mi basta il minimo sforzo per sorprendere. Il punto è uno: magari mi sottovalutano per l'apparenza o l'idea preconcetta, quindi basta un po' di studio, di approfondimento per ribaltare i canoni del giudizio altrui", ha spiegato. Ogni notizia che vede protagonista lui o sua moglie Belen Rodriguez suscita scalpore e Stefano De Martino lo sa molto bene. Più e più volte al centro del gossip, specie dopo la rottura con la showgirl e il successivo riavvicinamento, Stefano e Belen non hanno sempre vissuto le voci sul loro conto con serenità.















L'attenzione mediatiche delle loro vite fuori dai riflettori spesso sono state dominanti rispetto al lavoro svolto. "Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli. Lo subivo". E a proposito di gossip, l'ultimo svelato dal magazine "Ora", se confermato, sarebbe davvero clamoroso. Belen Rodriguez, visto che ormai sono saltate le nozze bis con il suo Stefano De Martino per non si sa quale motivo, vorrebbe dare a tutti i costi una bella notizia alla sua famiglia il giorno di Natale: la dolce attesa di un secondo figlio.









Difatti proprio sul settimanale Ora si legge: “Lei e Stefano non hanno mai negato la volontà di allargare la famiglia proprio come sugello al loro ritrovato amore…”.Chissà se il 25 arriverà l’annuncio della gravidanza o anche questo gossip si rivelerà una bufala.

