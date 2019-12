Emily Ratajkowski da censura: via il reggiseno. E l’occhio di tutti cade lì

Fare scandalo sta diventando il suo mestiere. La giovane modella inglese di origine polacca divenuta celebre per il discusso e censurato video di Robin Thicke “Blurred Lines”, posa di nuovo in versione ‘hot’. Stiamo parlando di Emily Ratajkowski. Torna con le sue foto esclusive e con una veste sempre troppo ‘minimal’, che sicuramente non risparmierà commenti, e critiche.

Emily Ratajkowski ha rinnegato quel video “che le rovinò la vita”. Blurred Lines ha fatto conoscere la sua bellezza nel mondo e ha dato il ‘la’ alla sua carriera di attrice. Ma i guai non vengono mai da soli: “Mi ha rovinato l’esistenza”, ha dichiarato l’ex modella all’edizione britannica del magazine “InStyle”. Trascorsi tre anni dall’uscita del video incriminato, la Ratajkowski lamenta il fatto che viene ancora associata al brano di Robin Thicke: “All’inizio non ero affatto convinta e credo che nel video si veda che ho l’aria un po’ seccata”. Continua dopo la foto.

















Dopo “Blurred Lines”, la Ratajkowski è apparsa su Sport Illustrated nella prestigiosa edizione Swimsuit Issue, in cui le modelle posano in costume da bagno e ha recitato nel film “L’amore bugiardo – Gone Girl”.Se da un lato, il videoclip della super hit di Thicke e Pharrell pare abbia agevolato la sua carriera, dall’altro sembra averle stroncato parte dell’ entusiasmo e questo perché il video incriminato apparse decisamente eccessivo. Continua dopo la foto.















Messo da parte il guaio, adesso Emily torna a provocare il pubblico per vedere cosa accade e soprattutto per capire fino a che punto la sua immagine è stata davvero così tanto compromessa da quel ‘si’. Sguardo provocante, capelli scompigliati e spalle sensuali per uno scatto malizioso che lascia intravedere tutto. Ratajkowski, ancora una volta, sconvolge i suoi fan nel suo solito stile, ovvero esagerando. Continua dopo la foto e il post.









Non si può certo dire che non sia abituata a mostrarsi senza veli e non sconvolge affatto che sia riuscita nel suo intento. La top model si mostra sensuale e ostinata, mentre volge le spalle nude che tutto lasciano immaginare, fuorché che sia imbarazzata o ‘scocciata’, come all’epoca del video. Le mani sulla vita: proprio lì cade l’occhio, poco più su del lato B,come a dire ‘guardate’. Troppo stretta? Ma sarà veramente così? Vorrà dire qualcosa di sottinteso? Rimane il fatto che adesso Emily non ha scuse: il corpo è in bella vista e il lato B splendidamente tonico, tutto condito con un look sensuale e ‘casual’, che gioca con un linguaggio ‘acqua e sapone’.

