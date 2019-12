La famiglia Totti si allarga, Ilary Blasi lo annuncia con una foto: “Ve la presento”

Francesco Totti è sempre più innamorato di Ilary Blasi e durante la presentazione del libro di Paolo Condò – “La storia del calcio in 50 ritratti” – al centro congressi “La Nuvola” si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore per la moglie. E, incalzato dalle domande di Walter Veltroni, “er pupone” ha confessato anche di volere un quarto figlio: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”, ha detto Totti.

Cristian, Chanel e Isabel sono i 3 figli che Totti ha avuto con Ilary Blasi. Ne arriverà anche un altro? Il desiderio c’è ed è pari all’amore e alla complicità che lo legano alla consorte. L’ex ‘pupone’ non ha alcuna remora nel parlare dei suoi sentimenti in pubblico. Poi l’ex capitano della Roma ha parlato anche dei suoi figli, spiegando che non vuole che il figlio Cristian senta troppa pressione per seguire le sue orme: “Si deve divertire. Ha 14 anni, ha il suo sogno. Fortunatamente ha un papà che già sa cosa ha passato”, ha detto Totti. (Continua a leggere dopo la foto)

















Lo indirizzerò verso la strada giusta, non starò a dirgli cosa

“eve fare. Quello che vorrà fare, lo farà. L’importante è che lo faccia con la testa sua e con la passione che ha sempre avuto. Se diventerà un giocatore bene, altrimenti prenderà la sua strada”. ha detto ancora l’ex calciatore. E in attesa di un altro figlio, la famiglia Totti si è allargata e l’annuncio social è stato dato da Ilary Blasi. (Continua a leggere dopo la foto)















La conduttrice ha infatti pubblicato uno scatto in cui si mostra con la nuova arrivata: Donna Paola, una dolcissima cucciola di gatto, forse di razza Kohona o Sphynx, originate da una naturale mutazione del gatto domestico con la caratteristica di non presentare alcun pelo sul suo mantello. La razza Sphynx è la più famosa di tutti i gatti nudi e anche la prima a essere stata riconosciuta come razza indipendente. Si tratta di una razza proveniente dal Canada, anche se il nome rende omaggio alla dea egizia Bastet, perché la razza ricorda il suo aspetto fisico. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Vi presento Donna Paola😍 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 8 Dic 2019 alle ore 9:19 PST

Il gatto Kohana, conosciuto anche come gatto Hawaiano, è nato alle Hawaii all’inizio degli anni 2000, ma non è stata ancora riconosciuta ufficialmente. La peculiarità di questa razza sono le numerose rughe distribuite su tutto il corpo. La foto pubblicata da Ilary Blasi ha ricevuto tantissimi like e commenti. ‘Donna Paola’ è protagonista anche di alcune Instagram Stories della moglie di Francesco Totti, che ha deciso di immortalare i suoi primi momenti in famiglia.

Rocco Fredella dopo il no di Gemma Galgani a UeD: la nuova vita (e il nuovo amore) dell’ex cavaliere