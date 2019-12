Ha un cognome importante Tomaso Trussardi. Sposato con la conduttrice Michelle Hunziker, il rampollo della famosa casa di moda è si è affermato grazie a una personalità discreta ma forte, che lo ha mantenuto lontano dal gossip fino all’incontro con la conduttrice svizzera naturalizzata italiana. Tomaso è ceo all’interno dell’azienda di famiglia dove lavorano anche le due sorelle Beatrice e Gaia. Prima di approdare, però, alla maison Trussardi, Tomaso ha frequentato l’Università laureandosi con successo in Economia e subito dopo ha cominciato a lavorare, come responsabile, per la rivista Motori di Libero.

Poi l'ingresso, d'obbligo, nella maison di famiglia, che nel 1999 ha dovuto affrontare un tragico lutto, quando Nicola Trussardi, padre di Tommaso, è morto in seguito a un terribile incidente stradale. Nicola Trussardi, 57 anni, stava rientrando a casa a sua, a Bergamo Alta, dopo una cena con Leonardo Mondadori, all'improvviso, forse per colpa di un malore, aveva perduto il controllo della sua velocissima Mercedes e lo schianto era stato terribile, violentissimo.

















Dai primi accertamenti era emerso che l'auto viaggiava ad altissima velocità. Lo stilista aveva perso il controllo dell'auto che era finita sullo spartitraffico della tangenziale di Milano. Trussardi nell'impatto aveva riportato seri danni alla testa, un rilevante trauma celebrale, versamento ematico nella cavità pleurica, fratture costali e l'occlusione della carotide. Ricoverato in conduzioni gravissime, muore poco dopo. Se tutti conoscono il nome dei Nicola Trussardi, in pochi sanno quello della mamma di Tomaso. Maria Luisa Gavazzeni è docente presso l'università La Sapienza di Roma e nella sua vita ha dovuto affrontare due terribili lutti.















Dopo la morte del marito Nicola, infatti, ha dovuto affrontare anche quella del primogenito Francesco, deceduto quattro anni dopo, nel 2003, anche lui dopo un incidente stradale. Francesco, 29 anni, ha trovato la morte in auto, sulla sua amata Ferrari, modello 360, una macchina per la quale aveva una passione smisurata. Per la madre Maria Luisa, già profondamente segnata dalla morte del marito, la telefonata che annunciava la tragedia del figlio era stata un vero colpo al cuore.









Attorno a lei si era subito stretta la famiglia: Beatrice, che all’epoca aveva 31 anni, Gaia, 24 anni e Tomaso, che aveva solo 19 anni. “I Trussardi sono una famiglia storica, discreta, molto chic. – aveva raccontato Maria Luisa in un’intervista – Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire, ma sono anche un po’ truzza, parecchio truzza. Chi mi conosce sa bene che, se non mi controlli, io vado in giro con i camperos”.

