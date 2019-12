Luciana Littizzetto è uno dei volti iconici della televisione italiana grazie anche alla sua collaborazione con Fabio Fazio nel celebre talk show pre-serale ‘Che tempo Che fa‘. Dopo le recenti conferme circa la fine della sua storia con il celebre musicista Davide Graziano, la conduttrice e comica si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Oggi.

Dopo 20 anni d'amore e due figli, Vanessa e Jordan adottati dall'ex coppia diversi anni fa, la relazione con Davide Graziano è giunta al capolinea. Luciana Littizzetto, si dice 'confusa' al riguardo e chiede un pò di rispetto e riservatezza in un momento tanto delicato per lei e la sua famiglia a seguito della separazione dal musicista con cui era legata dal 1997, e per questa ragione non ha voluto concedere troppi dettagli a riguardo.

















"Tutti facciamo i conti con la disillusione e non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale", ha detto la conduttrice al settimanale. "Tutto finisce quando perdi la stima: se guardi quella persona e capisci che non è quella che pensavi, forse davvero non c'è più speranza". Luciana Littizzetto conclude la sua confessione affermando: "Noi che facciamo questo mestiere ci portiamo dietro un gran bisogno di normalità, ma dall'altra parte siamo persone ingombranti. Un uomo insicuro non ce la fa a starci vicino. E comunque ripeto: alla mia età è una botta di fortuna innamorarsi".















Intanto la comica non perde il suo senso dell'humor, e nonostante il periodo non troppo facile continua a vivere la sua vita come sempre. Luciana Littizzetto ha pubblicato una foto commentando il suo look con la sua solita ironia. Lo scatto la mostra al trucco e parrucco, "conciata" per lo Zecchino d'oro, dove fa da giurata assieme a Giovanni Allevi, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Claudia Gerini e Stefano De Martino.









“Eccomi. Devo fare lo Zecchino d’oro non il remake di Dynasty! #ilreleone #ilmioparrucchiereèpazzo #zecchinodoro

@zecchinodoro”, scrive la Littizzetto a corredo della foto che la mostra con i capelli super cotonati. E i commenti dei fan non sono mancati: “Per un attimo ho pensato che fossi Loretta Goggi”, “Oppure Sentieri”, “La nostra Linda Evans”, “Una leonessa”.

