Flavio Briatore e Nathan Falco, la foto scatena l’odio. Ma il papà fa la sua parte e non sta zitto: la risposta da applausi

Flavio Briatore ha perso le staffe a causa di alcuni commenti social sul figlio avuto dalla showgirl Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore infatti è stato criticato su Instagram per “come veste il figlio Nathan” e non le ha di certo mandate a dire. In una foto pubblicata sul suo profilo, che lo ritrae mano nella mano con il piccolo avuto da Elisabetta Gregoraci, si legge: “Milano #santambrogio papà e figlio #love #assieme”.

Qualcuno ha avuto da ridire sul modo di vestirsi di Nathan e ha scritto: “Come lo conciate questo bambino? Non lo prendono per il c..o solo perché è ricco. Che tristezza!”. Il commento non è sfuggito al papà che ha prontamente replicato: “L’unica tristezza sei tu, sfigato!” . Il commento di Flavio Briatoreha ricevuto tantissimi like, segno che tanti utenti hanno apprezzato la risposta dell’imprenditore. (Continua a leggere dopo la foto)

















L’imprenditore è tornato sui social dopo un momento di pausa. “Tanti mi hanno chiesto perché non posto. Ero ammalato, come un pirla ho preso una brutta polmonite”, ha spiegato così l’assenza dai social negli ultimi giorni.”Ho fatto una settimana chiuso in casa, molto molto giù fisicamente perché questa polmonite ti ammazza. Devo ringraziare il mio dottore Alberto Zangrillo, un grande, che mi ha trovato subito l’antibiotico esatto. E la mia famiglia, che in questi giorni è stata molto carina e molto vicina a me. Da domani si ricomincia a picchiare”, dice il manager. Tra i commenti, spicca quello di Elisabetta Gregoraci: “Mi faranno santa”. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche poche settimane fa il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci era stato attaccato sui social. La showgirl calabrese aveva pubblicato qualche scatto della vacanza negli Stati Uniti e i commenti al veleno non erano mancati. “Brutto come il padre”, “A Falco un po’ di educazione alimentare e sport male non gli farebbe”, “Mettilo a dieta, mi sembra che sia ingrassato ancora”, “fallo dimagrire un pochino se gli vuoi bene”, “riduci un po’ le merendine e fagli fare tanto sport altrimenti fa la fine del babbo”, “dagli da mangiare meno a Falco…. sta scoppiando fra poco”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram #milano #santambrogio #papá e figlio #love #assieme❤️ Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: 8 Dic 2019 alle ore 4:09 PST

In uno scatto pubblicato da Flavio Briatore dove si vedeva Nathan su una tavola da surf gli haters si erano scatenati ma anche in quella occasione l’imprenditore non era rimasto a guardare. “I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro..poveretti”, aveva scritto.

“Scusate”. Domenica In, le parole di Mara Venier sorprendono tutti. Ma è costretta a farlo