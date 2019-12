Teresanna Pugliese, ritorno bollente sui social: la foto è tutto un programma

Più volte corteggiatrice, ma non solo, poi anche tronista, Teresanna Pugliese è salita alla ribalta proprio quando ha messo piede nello studio di Uomini e Donne. Proprio lì, alla corte di Maria De Filippi, ha incontrato uno degli amori più importanti della sua vita, Francesco Monte. Sposa, però, Giovanni Gentile e diventa mamma. Segnata da un’infanzia poco felice, ha conosciuto la povertà e il sacrificio, ma nonostante questo non ha mai smesso di credere in se stessa. L’ultima foto pubblicata sul profilo Instagram decisamente accattivante e unica nel suo genere, non si limita ad essere apprezzata per quello che appare: l’attenzione si sposta verso un gioco di somiglianze, che vedrebbero la Pugliese simile alla più piccola delle sorelle Rodriguez. Paradossalmente, le due hanno in comune anche un uomo,o meglio un ex fidanzato, Francesco Monte. La storia tra Francesco Monte e Teresanna appassionò il pubblico di UeD, per poi passare il testimone allo studio del GF Vip, che ha visto Monte impegnato con Cecilia. Continua dopo la foto.















L’ironia della sorte fa spesso il giro largo di conoscenze, e per un curioso scherzo del destino la Pugliese e la Rodriguez vengono addirittura ‘scambiate’ tra di loro. La somiglianza è sotto gli occhi di tutti; si sta pur sempre parlando di due bellissime donne. Le immagini sono bollenti, così come il set: uno shooting davvero rovente stando anche alla didascalia condivisa da Teresanna. Dal primo piano in giù, il resto rimane tutto da scoprire. Continua dopo la foto.























Uno sgabello e poi lei, Teresanna in posa, bellissima e sensuale. Il vedo-non vedo è da capogiro, merito dell’effetto bagnato che segna le curve della Pugliese. I complimenti piovono a dismisura, ma poi scatta anche il gioco delle somiglianze. Ben 779 mila follower raggiunti da tanta bellezza: “Sei pazzescaaaaaa”, “Stai una meraviglia”, “Che f**a ragazzi”, “Che sensualità! Unica”, “Stupenda”, “Tanto bella”, “Comunque somigli proprio tanto alla Rodriguez…”. Continua dopo la foto e il post.

Attualmente Teresanna è mamma a tempo pieno, tolta qualche buona occasione che la vede ospite nei salotti della D’Urso come opinionista. Influencer ed ex ragazza immagine, la Pugliese si rimette in discussione e torna a fare parlare di sé, rischiando di essere messa a confronto con qualche ‘rivale’. Ma il passato rimane e deve rimanere tale; Teresanna ha il suo piccolo Francesco da crescere e una vita all’insegna della felicità. Poi verrà il tempo di pensare anche alla Rodriguez, ma occhio, perché Teresanna potrebbe rimanerci davvero male questa volta.

“Non sei umana”. Eva Henger, lato b in mostra e delirio in rete. A 47 anni è ancora di marmo