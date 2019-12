Justine Mattera sempre più ‘oltre’: la nuova foto senza veli è da 118. Tutti stesi

Italiana per adozione, Justine Mattera, moglie del conduttore scomparso Paolo Limiti, dedica ai suoi follower una galleria di immagini niente male. Si potrebbe dire che la nota showgirl americana non ha alcun imbarazzo a mostrarsi come ‘mamma l’ha fatta’ e i risultati si fanno vedere. Proprio grazie ai social Justine sembra aver ripreso in mano le redini di una carriera come modella. A quasi 50 anni, Justine Mattera continua a incantare i fan. Con la scritta inglese “Open Your Mind”, ossia “Aprite la mente”, Justine decide di invitare i suoi hater o chi la sottopone a continue critiche, a rivedere posizioni troppo severe. Le foto di Justine sono sicuramente sensuali, ma questo non fa di lei una donna poco seria da sottoporre a continui bombardamenti morali. Andare oltre gli schemi e i pregiudizi, questo è l’augurio che Justine Mattera lancia al suo pubblico, accedendo molte più luci, oltre quelle ‘rosse’. Continua dopo la foto e il post.















Visualizza questo post su Instagram Il vento di cambiamento. #kissthesky Ph @carlobattillocchi MUA @aniamelnikova @river_studiomilano Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 5 Dic 2019 alle ore 1:22 PST

Effettivamente l’immagine incriminata mostra la soubrette statunitense senza niente addosso. A coprire soltanto un drappo di tulle, un telo trasparente, quasi impercettibile. In bella vista un seno generoso e a scendere un giro vita stretto e ‘ben fatto’. Tutto accompagnato da un sorriso ammiccante. Oltre 7mila like hanno omaggiato la cinquantenne e commenti che non possono che aver fatto riferimento a un corpo che può vantare una rara perfezione. Justine ha sempre dedicato molto tempo al benessere fisico, praticando sport e nutrendosi bene. Continua dopo la foto.















La scorsa settimana, Justine ha rivelato a tutti il motivo di foto così tanto sensuali. L’occasione è stata colta, dopo la pubblicazione di una foto in cui Justine indossa un copricostume di pizzo sotto il quale non porta la biancheria intima. Ovviamente il post in questione ha suscitato non poche polemiche, tra cui: “Oltre a fare belle foto osé puoi postare qualche foto di uno spettacolo teatrale o TV come le tue colleghe?”. Justine si è vista costretta a rispondere. Continua dopo la foto e il post.









““Ieri ero a X Factor, sabato ero a Mattino in Famiglia, martedì a Storie Italiane. Ci sono le storie e le foto. Poi le cene ecc fanno parte della mia vita privata che custodisco gelosamente. Sono pagata per le foto che posto e mi piacciono. Ognuno posta quello che ha di meglio da far vedere. Ecco. Sono me stessa in ogni foto. Raramente poso. Mi muovo e colgono l’attimo i bravissimi fotografi con chi lavoro. L’arte è soggettiva. Almeno questo riuscirai a capire!”, queste le parole di Justine, che non sembra uscirne scossa. Mattera riprende quota e lo fa mettendoci ‘la sua parte migliore’, il resto la lascia fare agli occhi di chi osserva e sa cogliere i dettagli… e la differenza.

