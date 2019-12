Kate Middleton, il regalo di Natale chiesto dalla figlia Charlotte: “È ossessionata”. Ma per papà William è ancora troppo giovane

Non avrebbe mai disdetti impegni del genere, se non per una giusta causa. “Non mi sorprenderebbe se Kate e William decidessero di allargare la famiglia, soprattutto dal momento in cui Kate ha rivelato che preferisce la maternità ai doveri reali”, ha affermato Phil Dampier. Non si può che attendere la conferma e nel frattempo continua a pensare per bene agli altri figlioletti preziosi. E per tornare alla piccola Charlotte e alla sua passione che condivide con Elisabetta II, non si può non ricordare anche una sorprendente somiglianza fisica. Continua dopo la foto.









Baby Charlotte, insomma, ha il classico carattere che contraddistingue i secondogeniti, spesso più spigliati dei fratelli maggiori. «Sono entrambi molti attivi, Charlotte ama inseguire George», aveva rivelato poco tempo fa una fonte vicina alla royal family a US Weekley. Tra le attività preferite, sfrecciare nei corridoi (chissà che spasso quando vanno a trovare la bisnonna a Buckingham Palace) e ruzzolare per terra. Charlotte non è la classica principessa da coroncina, ma sembra avere la pura dote di una regnante di tutto rispetto.

