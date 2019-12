Un bacio che fa notizia, quello tra Valentin e Francesca Tocca. Ma tra moglie e marito non si mette il dito e i ballerini di Amici 19 dovrebbero saperlo bene. L’iniziativa sembrerebbe essere stata la loro. Nella coreografia non poteva mancare il bacio, ma la reazione di Francesca durante l’esibizione e soprattutto i commenti di Maria De Filippi non sono stati i migliori. Valentin Alexandru stava affrontando la sua sfida per rimanere nella scuola, dopo che la settimana scorsa gli allievi capitanati da Nyv hanno perso la sfida a squadre. Il ballerino si è esibito con Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, specializzata in latino-americano. Ma il bacio come si spiega? Sembrerebbe essere stata l’iniziativa di qualcuno, ma di chi precisamente? Valentin si è portato in avanti, intento a baciare Francesca con tutte le migliori intenzioni che non lasciano dubbi: il bacio era voluto. Continua dopo la foto.















Lo stupore di tutti, subito dopo il bacio, è stato una doccia fredda. Francesca in quanto professionista, ha portato a termine l’esibizione, nonostante un evidente disappunto. Maria De Filippi ha sentito l’esigenza di prendere la parola:“La coreografia non siamo responsabili noi, vorrei chiarire”, supportata anche dal giudice esterno, che è intervenuto a sua volta per dire a Valentin che Francesca è una donna sposata. “Non lo sapevo”, questa è stata la risposta di Valentin. Continua dopo la foto.















L’intervento di Anna Pettinelli è stato decisivo per fare chiarezza su atteggiamenti non dovrebbero sussistere, se non supportati da una reciproca volontà. Forse sarebbe meglio pensare che l’iniziativa sia stata presa da Valentin in assoluta buona fede, anche se un bacio rimane pur sempre un bacio. Maria ha replicato così alla nuova insegnante di canto: “Assolutamente sì, però diciamo che il marito viene un po’ preso in giro”. Si spera che Raimondo capisca davvero, o abbia la pazienza di sorvolare. Continua dopo la foto.









Riguardo a Raimondo Todaro, nello studio della Balivo, fu lui stesso a dichiarare senza mezze misure che: “Ho tradito la mia prima ragazza di cui ero innamorato perso, e gliel’ho detto il giorno dopo. Non ricordo come glielo dissi ma gliel’ho detto. Inizialmente pensavo fosse solo un qualcosa di fisico poi andando avanti ho capito che non è così visto che la mia “amante” è diventata poi mia moglie ed è diventata la madre di mia figlia. La mia attuale moglie era come una specie di mia migliore amica, anche se noi per tre anni non ci siamo proprio filati. E comunque ho avuto bisogno di perdere Francesca, visto che lei se ne era andata con un altro, poi dopo ho capito cosa c’era fra di noi quindi sono andato a riprendermela”. E ci è riuscito abbastanza bene. Francesca non ha tradito nessuno, il pubblico può rasserenarsi.

