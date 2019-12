Raoul Bova e Rocío, la foto rubata scatena subito il gossip. Paparazzati così

Secondo il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti c’è aria di crisi nella coppia Raoul Bova e Rocío Munoz Morales. Anche questa estate hanno più volte affermato che “come tutti, anche noi passiamo momenti di crisi”. Questo sarà l’ennesimo periodo in cui dovranno dimostrare di rimanere ancora più uniti di prima? È sempre il settimanale Nuovo ad aver pubblicato alcune foto di Raoul Bova e della compagna mentre passeggiano insieme ai due figli. Il problema è che i due appaiono piuttosto rabbuiati, coi musi lunghi, come se avessero appena litigato. Non è la prima volta che la coppia viene beccata durante lo shopping in famiglia e non è la prima volta che i loro volti appaiono decisamente poco felici. Alcuni mesi fa, infatti, in occasione del trasferimento di Raoul a Torino, Morales dimostrava gli stessi sintomi di insofferenza. Comprensibile, forse, visto che il marito sarebbe stato sottoposto ad orari lavorativi davvero stressanti, perché prossimo alla nuova serie televisiva “Giustizia per tutti”, ambientata e girata proprio tra le strade del Toro. Continua dopo la foto.















Si tratta delle riprese della fiction Giustizia per tutti che andrà in onda su Canale 5. L’ultima volta che avevano lavorato insieme era per il film Immaturi e fu proprio lì che tra i due scoccò la scintilla. Per fare queste riprese Bova e Rocío si sono trasferiti temporaneamente a Torino e forse proprio questa convivenza forzata tra casa e set sta facendo emergere qualche problema di convivenza. Anche questa volta, dunque, la crisi sembrerebbe confermata. Continua dopo la foto.















La speranza è che sia un momento di lite momentaneo e che tra i due vada tutto bene, soprattutto per le loro figlie. Non si può non ricordare il dramma che sta vivendo Bova, per il grave lutto della madre, a cui l’attore ha voluto dedicare con un post su Instagram e una foto che li ritrae insieme: “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…”. Rocío ha dimostrato di essere stata vicina al compagno e ha scritto sempre sui social: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock’ … come dicevo sempre io”. Continua dopo la foto.









Forse sarebbe il caso di tranquillizzare gli animi e i pettegolezzi, perché un periodo difficile può capitare a tutti, soprattutto quando le circostanze portano a dover affrontare una perdita importante, come nel caso della madre di Raoul. Crisi o meno, la coppia non ha mai esitato a confrontarsi con i pettegolezzi, dando sempre prova di complicità e stima, i reali pilastri su cui ogni relazione dovrebbe costruirsi. Resta da vedere in che modo riusciranno ad affrontare anche questo momento.

Diletta Leotta, anche l’allenamento è bollente: il seno ‘strizzato’ nel micro top manda tutti in tilt