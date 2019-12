Diletta Leotta, anche l’allenamento è bollente: il seno ‘strizzato’ nel micro top manda tutti in tilt

Ormai è indiscutibile che la bellezza di Diletta Leotta sia sotto gli occhi di tutti. La bionda di Dazn è una delle donne più desiderate dagli italiani. La conduttrice sportiva è famosa per le sue curve mozzafiato e poco fa, con l’ultimo scatto, Diletta ha dato modo di confermare quanto sia indispensabile sapersi prendere cura di se stessi. La foto è stata postata sul profilo social della Leotta che, sorridente, si mostra nel pieno di una vita votata al benessere. Il sorriso non passa certamente in secondo piano, ma il resto non concede commenti che risparmiano la meraviglia: Diletta è davvero una donna che ci sa fare. Non manca l’allenamento costante, misto alla voglia di non cedere al vizio della pigrizia. Diletta Leotta, conduttrice sportiva, sa benissimo che è necessario tenersi in forma, soprattutto quando si fa largo il periodo delle feste. Cenoni e after dinner andrebbero affrontati così: un sano allenamento giornaliero e tanta voglia di mettersi in movimento. Continua dopo la foto.















In attesa della partita di questa sera, che vedrà la Juventus battersi contro la Lazio, per riappropriarsi del primo posto in classifica, anche Diletta Leotta decide di darci sotto e lo fa in palestra. Tenuta sportiva che non ha nulla di meno dei suoi completini serali, Leotta manda tutti i follower in tilt e sorride. Questo per alzare le basse temperature degli ultimi giorni e arrivare carichi per la partitona. Leotta ha decisamente 'riscaldato' anche la temperatura di Instagram. La foto parla da sé.















Visualizza questo post su Instagram Riscaldamento pre match 🥊⚽️ #LazioJuve Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 7 Dic 2019 alle ore 2:39 PST

Leggins e top a vita, Diletta ha un fisico che non risparmia commenti positivi. Un modo per affrontare i silenzi del pugile Scardina, che non si sbottona mai troppo nel rivelare la loro relazione? Dalle parole di Daniele non trapela altro se non che: "Diletta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno". Ma stanno insieme o no?









La bella Leotta si guarda intorno e sa farlo, visto che Scardina non si bilancia. Lei risponde così, mettendolo in guardia, perché anche lei non è certamente da meno in quanto a fisico. Rimane da capire se sia o meno tornata single o se stia tenendo il gioco dei silenzi. Entrambi amano, in ogni caso, prendersi cura di se stessi e dirlo. In una precedente intervista fu sempre Scardina ad affermare che: "Geloso delle sue foto di Instagram? Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue". E in più aggiunse: "Può stupire, ma le persone le devi conoscere dentro, non le puoi giudicare dalla copertina. Io so di piacere oltre la copertina, certo ho un aspetto grezzo e cattivo, ma poi devi guardare quello che faccio, sono un ragazzo educato che sa farsi volere bene e sono uno sportivo che lancia messaggi positivi, parlo di Dio". Diletta Leotta non può che seguire il suo esempio e mirare al meglio.

