Benedetta Mazza esce allo scoperto con l’attore: chi è il nuovo amore dell’ex gieffina

Sorridente, oggi più di ieri, Benedetta Mazza, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ci riprova, o ci ricasca? È innamorata, questo è certo, ma di chi? Benedetta ha fatto chiacchierare molto di sé, sia durante che dopo il Grande Fratello Vip. Il rapporto con Stefano Sala ha fatto vacillare le opinioni di tutti, spaccando l'Italia decisamente in due. Sala lasciò addirittura la fidanzata Dasha e tutti hanno creduto fosse arrivato il momento buono, per la nuova coppia, di procedere indisturbati anche lontano dalle telecamere vigili del GF. Nelle scorse ore Benedetta Mazza pare abbia cenato in compagnia di Thomas Santu. Lo confermerebbe il profilo stesso di Benedetta, che ha subito reso pubblica la sua felice cenetta romantica. È ufficiale? E soprattutto, chi è precisamente Thomas? IL 28enne è un attore impegnato nell'ambito teatrale. La scheda professionale, fornita da Black&White, racconta che il giovane ha preso parte alle pièce 'Tutta colpa del cuore' (2018-2019), 'Spamalot, i cavalieri della tavola molto, molto, molto rotonda' (2017-2018), 'L'uomo perfetto' (2016-2017), 'Ricette d'amore' (2017) e 'Le faremo tanto male' (2012).















Già dal 22 novembre circolava la voce che i due si stessero frequentando. A quanto pare Benedetta ha festeggiato i suoi 30 anni con accanto il bel Thomas. Per scansare ogni equivoco, è partita una vera e propria 'caccia al tesoro', il tesoro in questo caso è lo scoop. Ma sarà tutto vero? Non rimane che sbirciare per bene il profilo social di entrambi per capire, fino in fondo, se può parlarsi di una relazione o di una semplice frequentazione. Le stories sono state pubblicate dai diretti interessati.























Ad oggi sappiamo che, dopo l'esperienza televisiva al Gf Vip e passato il tormentone per Sala, la Mazza avesse tentato una riconciliazione con l'ex fidanzato, Dani Osvaldo. Anche quella fu una bella storia d'amore e infatti, giunta al capolinea, hanno deciso di rimanere in buoni rapporti. Anche in quel caso Benedetta non ha fatto diversamente: la cascata di stories da sabato sera non mancavano mai e le voci del flirt circolavano a meraviglia.

Nel frattempo Stefano sala ha convogliato a nozze, felicemente? Siamo certi che Benedetta ha un desiderio piuttosto chiaro da esprimere per questo nuovo anno e, in fin dei conti, vederla sorridere è sempre un gran piacere. Tutta Italia ha avuto modo di vedere il suo viso rabbuiarsi per questioni di cuore. Via libera a un nuovo amore, per Benedetta il 2020 promette davvero bene e se sono rose, fioriranno sicuramente.

