Trasparenze sul letto. Giulia Michelini (tutta curve) fa strage: “Sei una fata”

Come attrice è una delle migliori nel nostro Paese, infatti è seguita da milioni di telespettatori nella serie ‘Rosy Abate’. Ma Giulia Michelini è anche una bellissima ragazza, nonostante la sua bellezza non la metta spesso in mostra puntando maggiormente sulle eccellenti doti professionali. La volgarità non fa parte del suo vocabolario, ma con le sue accattivanti espressioni manda ugualmente in tilt i suoi fan. Sul social network Instagram è seguita da 680 mila follower e nelle scorse ore ha deliziato i suoi seguaci con un’immagine decisamente inedita. Ha sempre manifestato la sua timidezza, infatti nelle sue interviste televisive è sempre apparsa in difficoltà davanti alle telecamere. Ma ora ha voluto osare per la prima volta, postando una foto destinata a far discutere. (Continua dopo la foto)















Si è fatta immortalare sul letto, dietro una tenda trasparente che ne rivela la silhouette. Non ne abbiamo certezza assoluta, visto che siamo di fronte ad un ‘vedo non vedo’, ma sembra proprio che la fantastica Giulia sia in lingerie. Il suo busto è all’indietro, mentre i capelli sono sciolti e volano nell’aria. Le luci e le ombre dell’immagine sono a dir poco paradisiache. (Continua dopo la foto)























Oltre 35 mila i like ottenuti. Ed i commenti? Davvero infiniti. Ne riportiamo alcuni: “Che meraviglia”, “Vabbè, mi vuoi far morire! Sei una fata”, “Sei pazzesca”, “Che silhouette…bellissima”, “Che incanto”. E poi si aggiunge anche una citazione: “Lei non era bellissima ma era come arte. E l’arte non deve essere bellissima, deve farti provare emozioni”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Michelini (@giuliettilini) in data: 1 Dic 2019 alle ore 11:11 PST

A proposito della sua carriera professionale, qualche mese fa si era lasciata andare a delle dichiarazioni clamorose a ‘Verissimo’: “Sento il bisogno di sperimentare altro. C’è l’idea e vorrei che si avvicinasse alla mia concretezza. Stufa di fare Rosy Abate? Stufa no, sono affaticata… Dopo tanti anni è difficile trovare cose nuove da raccontare. Per me è un personaggio che ha un arco conclusivo in questa serie”. Michelini, classe 1985, ha un figlio di nome Giulio Cosimo. Lo ha avuto quando aveva appena 19 anni dal velista Giorgio Cerasuolo. Tra il 2008 ed il 2009 si è registrata invece una sua relazione sentimentale con l’attore Giorgio Pasotti. Nel 2019 è stata giudice della terza puntata di ‘Amici Celebrities’ di Maria De Filippi. L’anno prima, sempre in veste di giudice, era stata protagonista nel talent ‘Amici’.

