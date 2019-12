“Un incidente in casa”. Elettra Lamborghini lo fa sapere ai suoi fan. Esagerata…

Giornata da dimenticare per l’esplosiva Elettra Lamborghini, protagonista suo malgrado di un episodio incredibile accaduto tra le proprie mura. Oltre ad essere conosciuta come artista, è molto famosa anche su Instagram, dove è seguita da quasi 5 milioni di follower. Dunque, lei racconta praticamente tutto ai suoi fan e ciò che ha rivelato ha lasciato tutti di stucco. Infatti, in una delle sue storie ha rivelato di essersi ferita in un incidente domestico. Incidente a tratti paradossale, visto che la responsabile è stata una forchetta. Andiamo a vedere cosa ha detto l’ereditiera, che non poteva iniziare nel peggiore dei modi questo venerdì. (Continua dopo la foto)















“Tagliarsi con una forchetta di plastica: fatto”, ha affermato la cantante di ‘Pem Pem’. Lei è apparsa con una ferita su un dito, che è stata subito curata poco dopo. I suoi ammiratori, nonostante sin da subito si fosse capito che la situazione non fosse grave, hanno manifestato la loro preoccupazione. Ma poco dopo la celebrità ha tranquillizzato tutti. (Continua dopo la foto)























Ha infatti postato altre stories nelle quali è apparsa in forma. Lei ha voluto coinvolgere, come fa quotidianamente, i suoi seguaci nella sua giornata lavorativa. Normalmente Elettra entusiasma pubblicando scatti decisamente ‘bollenti’. In uno degli ultimi indossava soltanto uno slip estremamente sottile, che non lasciava molto spazio all’immaginazione. (Continua dopo la foto)

La Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio del 1994. Lei è figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’azienda. Le sue prime esperienze sono state in discoteca, dove molto spesso si è esibita in Lombardia. In televisione ha preso parte a diversi programmi: soltanto l’anno scorso è stata concorrente di ‘Acapulco Shore’ su ‘MTV Latinoamerica’ e conduttrice di ‘Ex on the Beach Italia’ su ‘MTV Italia’. Nel 2019, su Rai 2, è stata coach di ‘The Voice of Italy’ ed è protagonista su ‘MTV Italia’ di ‘Elettra Lamborghini: Twerking Queen’. Lo scorso 14 giugno ha pubblicato il suo primo album in studio, intitolato ‘Twerking Queen’. Ha collaborato anche con i colleghi Gué Pequeno e Sfera Ebbasta. I suoi singoli sono finora: ‘Pem Pem’, ‘Mala’, ‘Tòcame’ e ‘Fanfare’. Per quanto concerne ‘The Voice of Italy’, gli altri suoi colleghi erano Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio.

