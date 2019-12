Cecilia Zagarrigo è la mora torinese che, dopo tre anni, ha fatto ritorno nello studio di Uomini e Donne. Infatti la Zagarrigo è stata già negli studi di Uomini e Donne anni fa, corteggiando gli ex tronisti Oscar Branzani e Luca Onestini. Non è precoce, per Cecilia, rimettersi così tanto in discussione? L’esperienza di Temptation Island Vip, grazie alla quale ha conosciuto Stefano Macchi, non è servita a molto, per fare capire a Cecilia che, forse, dovrebbe guardare oltre reality e show. Testarda e ostinata eccola sulla sia, alla corte di Carlo Pietropoli: “Prima dell’arrivo di Carlo non c’era nessuno per cui valesse la pena tornare nel programma”. Con queste parole la bella torinese si rimette in piazza, pronta a innamorarsi di nuovo. “Ho tanta voglia di innamorarmi nonostante sia arrivata a un punto della mia vita in cui ho un lavoro, mi stia per laureare, sia indipendente, viva da sola, praticamente abbia tutto o quasi, mi rendo conto di non essere felice come vorrei. Sto bene, mi basto, ma avrei voglia di quell’amore travolgente che ormai da tempo non provo più”. Raccontava al Magazine di Uomini e Donne. Continua dopo la foto.















Cecilia non è molto felice nell'apprendere quanto sia difficile trovare un uomo serio con cui poter impostare unna relazione duratura. Prontissima e determinata, Cecilia non ha da ridire neanche sull'esperienza con Stefano in Temptation: "È stata un'esperienza unica che ho vissuto a trecentosessanta gradi. Non ho mai pensato, partecipando, di mettermi in mezzo a una coppia né di rovinare niente e nessuno. Volevo mettermi in gioco in una situazione completamente nuova e complessa. Lì ho conosciuto Stefano, che, al contrario di ciò che pensano molti, mi ha fatto riscoprire cosa voglia dire "amare", che emozioni si provino stando lontano dalla propria compagna, quali siano le reali debolezze e insicurezze che un uomo tiene nascoste nella vita normale".























E ancora: "Osservando lui, ho ritrovato una piccola parte di me (…). A Temptation, quindi, ho capito cosa voglia dire "stare insieme solo per paura di rimanere da soli". Tornata a casa ho detto a tutti di aver riscoperto me stessa. Ho conosciuto lati di me che probabilmente non avevo mai tirato fuori. Ho pianto, qualcosa che raramente faccio in pubblico; ho capito chi e che cosa mi mancasse realmente; ho riscoperto una Cecilia riflessiva, meno impulsiva e più razionale. Sono stata me stessa, pur ridendo e scherzando. Ho sempre preferito mettere prima gli altri di me, ma in quel contesto, a dir la verità, ho pensato molto anche a me stessa. E posso dire di esserne uscita diversa, più forte".

È in attesa di risvolti, dunque. Cecilia non perde tempo e sceglie di puntare gli occhi su Carlo: "Quando ho guardato Carlo, ho ascoltato il suo video di presentazione e ho visto che aveva lo sguardo da simpatica canaglia, mi sono detta: "Ok è lui!" Perché non provarci: potrebbe piacermi, confermare le sensazioni che ho avuto attraverso uno schermo oppure no". Carlo ride, scherza, ma ha anche uno sguardo che nasconde tanto altro. Se le cose non sono difficili non mi piacciono, quindi eccomi qua". Non rimane che attendere.

