Enzo Iacchetti, mai visto il figlio? Sempre schivo e lontano dai riflettori, ecco Martino (32 anni)

Enzo Iacchetti è uno dei volti più amati della televisione italiana. In coppia con Ezio Greggio, l’attore e conduttore è al timone di “Striscia la Notizia” dal 1994 e grazie al telegiornale satirico di Mediaset è diventato ‘uno di famiglia’ per milioni di telespettatori. Ma nel passato dell’attore comico lombardo c’è anche un dramma legato alla malattia del figlio, Martino, che ha rischiato di perdere per sempre e che entrambi un paio di anni fa hanno voluto raccontare a Verissimo. Il rapporto di Enzo Iacchetti con Martino è fortissimo, cementato nei primi anni di vita del figlio perché allora l’attore non lavorava e così faceva il ‘mammo’, sostituendo in tutto la moglie quando andava al lavoro come insegnante. Martino Iacchetti non è di certo il classico figlio d’arte a cui piace vivere godendo della gloria riflessa dal padre. Anzi, in pochi lo conoscono come ‘figlio di Enzo Iacchetti’ e grazie alla sua caparbietà è riuscito a costruirsi una carriera di attore e cantautore. (Continua a leggere dopo la foto)















“É stato il grande amore della mia vita e lo sarà sempre. Se gli uomini fossero buoni e razionali come lui, non ci sarebbero guerre nel mondo, non succederebbero cose brutte”. A 16 anni però la scoperta della malattia e una lotta durissima durata sei anni, senza mai arrendersi: “Martino ha girato tutti i medici del mondo, infine abbiamo trovato chi l’ha aiutato veramente. È stata dura, ma è stato molto bravo, rideva sempre. È un uomo con gli attributi”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono musone, un po’ chiuso, gli anni mi hanno fatto diventare più riflessivo e spesso rinuncio a divertirmi”. In compenso però lo fa in tv, perché Martino gli ha ridato la voglia di ridere. Nato a Varese nel 1987, Martino è il figlio di Enzo Iacchetti e Roberta, ex moglie del noto personaggio televisivo. Fin da piccolo dimostra una fortissima inclinazione verso l’arte, il cinema, il teatro e la musica. Studia recitazione e scrive canzoni (nel 2014 arriva anche ad Area Sanremo ma viene escluso prima di approvare al Festival). (Continua a leggere dopo la foto)









In un’intervista a La Repubblica, Martino ha svelato di aver usato uno pseudonimo per un provino dello spettacolo ”Il vizietto”, dove recitava anche Enzo Iacchetti. “Avevo deciso di fare anche io teatro, ma non volevo che si pensasse a me come un raccomandato. Per cui mi presentai con un nome d’arte. Solo quando mi presero e mi chiesero quello vero lo dissi. Il regista chiamò papà e gli domandò se ero parente. Finì tutto con una risata. Insomma, se lavoro con lui è perché me lo sono meritato e c’è reciproca stima artistica”.

